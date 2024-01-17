نيكي هيلي تعلن انسحابها من المناظرة المقبلة مالم يشارك ترمب

رفضت المرشحة الرئاسية الجمهورية نيكي هيلي المشاركة في أي مناظرات أخرى ما لم تشمل الرئيس السابق دونالد ترمب أو الرئيس بايدن، وهو الموقف الذي أدى إلى إلغاء مناظرة الخميس.

وتم إلغاء المناظرة، التي كانت ستستضيفها شبكة ABC News في كلية سانت أنسيلم، مساء الثلاثاء من قبل الشبكة".

وقالت هيلي إنها لن تشارك في مناظرة شبكة ABC- هذا الأسبوع إذا لم يكن ترمب هناك.

وأوضحت هيلي في بيان صباح الثلاثاء: "لقد أجرينا خمس مناظرات رائعة في هذه الحملة ولسوء الحظ، لقد تجنب دونالد ترمب جميعها. ولم يبق لديه مكان للاختباء المناظرة التالية التي سأجريها ستكون إما مع دونالد ترمب أو مع جو بايدن وإنني أتطلع إلى ذلك."

وفي يوم الثلاثاء، غرّد ديسانتيس بأن هيلي كانت "خائفة للغاية من المشاركة في المناظرات المتبقية وأضاف "لن أتجاهل الناخبين في نيو هامبشاير مثل نيكي هيلي ودونالد ترامب، وأخطط للوفاء بالتزاماتي. وأضاف: "إنني أتطلع إلى مناظرة منصتين فارغتين في نيوهامشير هذا الأسبوع".

ورفض ترمب باستمرار حضور أي مناظرة رئاسية للحزب الجمهوري حتى الآن في هذه الدورة.

وكتب ترمب على موقع Truth Social عندما أعلن في الصيف الماضي أنه لن يشارك في المناظرات خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري: "الجمهور يعرف من أنا وما هي الرئاسة الناجحة التي حظيت بها".

وفي الأسبوع الماضي، أعربت هيلي عن إحباطها بشأن إجراء مناظرات دون وجود ترمب على خشبة المسرح، وقالت إنها ستنتظر لاتخاذ قرار بشأن المشاركة في مناظرات نيو هامبشاير إلى ما بعد المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا يوم الاثنين.