نجل ترامب يكشف: تاكر كارلسون قد يكون نائباً لوالدي

كشف جونيور ترامب، نجل الرئيس السابق دونالد ترامب، أن الإعلامي المحافظ تاكر كارلسون يمكن أن يكون نائبا جيدا لوالده.

وعندما سئل خلال ظهوره على قناة "نيوز ماكس" حول ما إذا كان سيفكر في كارلسون، قال ترامب جونيور إن الخيار "مطروح على الطاولة".

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وتابع "إنهم متفاهمون للغاية، وأعتقد أنهم متفقون تقريبا على كل هذه الأشياء. ومن المؤكد أنهم متفقون على وقف الحروب التي لا تنتهي. ولذا، أود أن أرى ذلك يحدث".

كما أضاف نجل الرئيس السابق: "سيكون هذا بالتأكيد منافسًا".

دعاوى التشهير

واستضاف كارلسون لمدة ست سنوات برنامج رأي في وقت الذروة على شبكة "فوكس نيوز" قبل أن يتم إيقافه عن البث بعد أيام قليلة من دفع الشبكة مبلغا تاريخيا لشركة دومينيون للتصويت Dominion Voting Systems لتسوية دعاوى التشهير فيما يتعلق بتغطيتها لتصريحات ترامب حول انتخابات ترامب 2020.



وأطلق كارلسون منذ ذلك الحين شركة إعلامية جديدة خاصة به وعرض فيديو على منصة X، وقد قلل المضيف المثير للجدل من الاقتراحات التي تشير إلى ترشحه لمنصب عام، قائلا في أواخر العام الماضي إنه "سيكون من الصعب تصور ذلك".

واعترف ترامب نفسه بأنه سيعتبر كارلسون مرشحًا لمنصب نائب الرئيس "لأنه يتمتع بحس سليم كبير"، وأشار خلال قاعة المدينة هذا الأسبوع إلى أنه اتخذ بالفعل قرارا بشأن من سيختار.