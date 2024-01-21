الأول وصفه بالدكتاتور والثاني بسبب زيه.. ترامب يطرد متظاهرين بنيو هامشير

بات من المعروف أن دونالد ترامب يثير الجدل أينما حل، وفي آخر حادثة شهد تجمع ترامب في مدينة مانشستر بولاية نيو هامشير الأميركية، لحظات من الجدل عندما قام بطرد أحد المتظاهرين لأنه وصفه بـ"الدكتاتور". وعندما واجهه أحد الحاضرين بسؤال حول لياقته العقلية، رد ترامب بتأكيد أن عقله أقوى الآن مما كان عليه قبل 25 عاما.

صرح ترامب في وقت لاحق، بسخرية قائلا: "الآن نعلم أن السياسة أصبحت جدية"، فيما استمر في هجومه على نيكي هايلي، مؤكدا أنه سيكون "دكتاتورا ليوم واحد فقط" إذا انتخب لولاية ثانية.

يأتي هذا فيما شككت المرشحة الجمهورية للانتخابات الرئاسية الأميركية نيكي هايلي بالأهلية العقلية لمنافسها ترامب بعد أن اتهمها الرئيسُ السابق في زلة لسان بالفشل في وقف الاعتداء على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وردت هايلي بنفي أن تكون قد تولت مسؤولية الأمن في مبنى الكابيتول في يوم من الأيام، بل إنها لم تكن حتى في منصبها حينذاك.

وشهد التجمع أيضا طرد رجل آخر يرتدي زيا لجماعة كوكلوكس كلان بعد محاولته التسلل إلى الحشد، وتم نقله خارج المكان بسرعة.

مع تبقي أربعة أيام فقط على انتخابات نيو هامشير، زاد ترامب من هجماته على هايلي وقادة الحزب الديمقراطي، معبرا عن رغبته الملحة في الحصول على دعم الناخبين.

كما تعامل ترامب مع التساؤلات حول لياقته العقلية بسخرية، مؤكدًا أنه أجرى اختبارا إدراكيا في نيو هامشير وحقق نتائج ممتازة.

وتعهد ترامب بمواصلة حملته الانتخابية والتركيز على تحقيق وعوده، بما في ذلك حماية الحدود الجنوبية. وفي ختام التجمع، دعا المستشارون السياسيون لنيكي هايلي إلى الانسحاب من السباق، مشيرين إلى انخفاض شعبيتها في الولاية.

تظهر الأوضاع السياسية بنيو هامشير حاليا جدلا وتنافسا محتدما بين المرشحين، وتبقى المنافسة حية ومحمومة.

ترامب: بايدن أسوأُ رئيس بتاريخ أميركا

إلى ذلك انتقد الرئيس الأميركي السابق، الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، ووصفَه بأنه "أسوأُ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة". وفي خطاب جماهيري بولاية نيو هامشير، قال ترامب إنه واثق من الفوز بأصوات الناخبين بالولاية.

وقال ترامب: "أنا واثق أن نيو هامشير سوف تتحدث عاليا وبوضوح في الانتخابات، بأصواتكم سترسلون رسالة مباشرة لأسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة بايدن وكل ما يحاول أن يفعله لتلقي الدعم من الأخبار الزائفة والدعم الزائف".

وأضاف: "خلال أيام من الآن سوف نكسب نيو هامشير ونهزم جو بايدن ونجعل أميركا عظيمة مرة أخرى.. للأسف ليس كل أحد على استعداد لوضع أميركا أولا، وهذا ما يجب أن يكون.. أن تبقى أميركا أولا".