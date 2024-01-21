حاكم نيو هامشير ينتقد السيناتور تيم سكوت لدعمه ترامب بدلاً من هايلي

وجه حاكم ولاية نيو هامشير الجمهوري كريس سنونو، انتقادًا جديداً للسيناتور تيم سكوت (الجمهوري عن ولاية ساوث كارولينا) لتأييده الرئيس السابق ترامب، بعد أن قال السيناتور سكوت، إن البلاد بحاجة إلى رئيس "يوحد بلادنا".

وقال سنونو لمذيع قناة "فوكس نيوز" نيل كافوتو أمس السبت "لقد نظر تيم سكوت إلى الكاميرا للتو وقال إن دونالد ترامب سوف يوحد البلاد. وحتى دونالد ترامب لا يصدق هذا البيان، أعني أنه لا أحد يعتقد أن دونالد ترامب وحد البلاد".

سكوت، الذي علق محاولته للوصول إلى البيت الأبيض في نوفمبر، أيد ترامب يوم الجمعة خلال تجمع حاشد في نيو هامشير، قبل أيام فقط من الانتخابات التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري في البلاد.

وحصلت نيكي هايلي، حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة، على دعم سنونو، وأحاطت التكهنات بمن سيختار سكوت لدعمه.

ويزعم سنونو أن السيناتور عن ولاية كارولينا الجنوبية كان يجب أن يمنح تأييده لهايلي، بحجة أنه لولا دعمها "لما حصل على وظيفته في الكونغرس"، وكرر حاكم الولاية هذه الرسالة يوم السبت، قائلا إنه وجد أنه من "غير المحترم أكثر من أي شيء آخر" أن يختار سكوت دعم الرئيس السابق.

وأضاف "لذا فإن حقيقة رغبتهم في عودة دونالد ترامب إلى هناك لن تمنحهم القيادة حقًا ولن تحملهم المسؤولية أبدًا، حيث ستفعل نيكي هايلي ذلك. وسوف تطالب نيكي هايلي بالمزيد من الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي".

ورغم أن سنونو قال إنه لا يعتقد أن ترامب سيوحد البلاد، إلا أنه قال إذا أصبح الرئيس السابق مرشح الحزب الجمهوري فإنه سيدعمه في الانتخابات العامة. وقد قدم نفس التعهد في وقت سابق من هذا الشهر، قائلاً إنه سيدعم من يتحدى بايدن في نوفمبر.

ومن المقرر إجراء الانتخابات التمهيدية في نيو هامشير، وهي المسابقة الثانية في موسم انتخابات 2024، يوم الثلاثاء 23 يناير.

ووفقا لمتوسطات استطلاعات الرأي التي أجراها مقر The Hill/Decision Desk HQ، ويتقدم ترامب بنسبة تأييد تبلغ 45.6%، بينما تأتي هايلي في المركز الثاني بنسبة 35%.

وقطعت هايلي خطوات كبيرة في الولاية بعد حصولها على تأييد سنونو وبفضل العديد من العروض القوية في المناظرات.