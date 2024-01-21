هؤلاء هم المنافسون على منصب نائب الرئيس الأميركي مع ترمب

لا تقتصر الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في نيو هامشير على الرئيس السابق دونالد ترامب ضد نيكي هيلي.

حيث بدت الفترة التي سبقت التصويت يوم الثلاثاء وكأنها تجربة أداء لنواب الرئيس المحتملون، حيث ظهر المتنافسون في جميع أنحاء الولاية لمنافسة الرئيس السابق.

وبما أن ترامب يلتزم في الغالب بالتجمعات الكبيرة، فإن بدائله في الأحداث الصغيرة يلعبون دورًا كبيرًا بشكل متزايد في تشديد قبضته على الحزب الجمهوري مع الترويج لأنفسهم وإظهار أكثر ما يقدره ترامب وهو الولاء.

وفي نهاية هذا الأسبوع، أكد ثلاثة مشرعين في القائمة المختصرة لنائب الرئيس ترامب ليس على برنامجه فحسب بل على علاقتهم به.

والمشرعون هم السيناتور جيه دي فانس (جمهوري من ولاية أوهايو) وتيم سكوت (جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية)، إلى جانب النائبة إليز ستيفانيك (جمهورية من ولاية نيويورك).

وقال فانس أمام حشد من نحو 120 شخصا في صالون سادل أب هنا في كينجستون، وهو مجتمع منقسم سياسيا في جنوب شرق نيو هامشير: "إذا كنتم مترددين، ارفعوا أيديكم. أريد أن أحاول إقناعكم". وقال فانس: "لم أكن من رجال ترامب في عام 2015، وفي كل مرة أتحدث إلى ترامب يذكرني بذلك".

أما سكوت المرشح السابق لترشيح الحزب الجمهوري والذي شدد على الكياسة، طار مع ترامب إلى نيو هامشير من بالم بيتش في فلوريدا، يوم الجمعة قبل إلقاء خطاب تأييد حماسي حتى مع تصعيد ترامب هجماته على أسس عرقية على هيلي.

وحتى عندما كان لا يزال يترشح للرئاسة، كثيرا ما أخبر سكوت الناخبين أنه وترامب أنجزا الكثير معا وخاصة التخفيضات الضريبية في عام 2017 التي خلقت حوافز ضريبية للاستثمار في المجتمعات المحرومة.

وقدمت ستيفانيك ترامب في تجمع حاشد في كونكورد بولاية نيو هامشير يوم الجمعة، وتوقفت عند أحد المطاعم صباح يوم السبت للترويج له، ثم خاطبت لاحقًا أنصار ترامب في مقر ولايته في مانشستر.

وذكّرت ستيفانيك المراسلين والناخبين بأنها كانت أول عضو في الكونغرس يؤيد ترامب في هذه الدورة الانتخابية. كما قالت مرارًا إنها لا تصدق إي جين كارول، الذي وجدت هيئة محلفين في نيويورك أنه تعرض للاعتداء الجنسي من قبل ترامب في التسعينيات.

من جهته ردد فانس رد فعل ترامب ضد الجهود المستمرة في الكونغرس للتوصل إلى مشروع قانون مشترك بين الحزبين بشأن أمن الحدود والهجرة.

وأعرب ترامب وأكثر أنصاره ولاءً في الكونغرس عن ترددهم في التسوية بشأن مشروع قانون الحدود وهي خطوة فسرها العديد من الديمقراطيين على أنها إحجام عن منح الرئيس بايدن أي انتصارات تشريعية أخرى قبل الانتخابات.

وانضم أيضًا مرشح رئاسي سابق آخر للحزب الجمهوري، وهو رجل الأعمال فيفيك راماسوامي، إلى آلة ترامب البديلة في نيو هامشير.

ووأضح جميع المرشحين وهم فانس وسكوت وستيفانيك جميعًا أنهم سيكونون سعداء بالخدمة في إدارة ترامب.