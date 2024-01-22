أحدث الاستطلاعات تشير لتقدم ترامب على منافسته هايلي في نيوهامشير

أظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن" CNN تقدم الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، على منافسته الانتخابية عن الحزب الجمهوري نيكي هايلي في ولاية نيوهامشير.

الأرقام تشير إلى أن ترامب يحظى بتأييد 50% من أصوات الناخبين، مقابل 39% لهايلي التي خسرت أمام ترامب في ولاية آيوا.

يأتي ذلك فيما أعلن المرشح الجمهوري روي ديسانتس انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض لصالح ترامب، مؤكداً دعمه للأخير وأنه سيتمكن من هزيمة الرئيس جو بايدن.

ترامب، بدوره، قال تعليقا على إعلان ديسانتيس إنه يتشرف بتأييده، مؤكدا رغبته العمل معه للتغلب على بايدن الذي وصفه بـ"أسوأ رئيس".