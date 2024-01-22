البيت الأبيض: على إسرائيل حماية الأبرياء في المستشفيات

قال البيت الأبيض الاثنين إن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية الأبرياء في مستشفيات غزة قدر الإمكان حتى وهي تواصل حملتها على حركة حماس.

وقال جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض: "نعلم أن حماس تستخدم عمداً أماكن مثل المستشفيات لتخزين الأسلحة وإيواء مقاتليها، حتى وإن كان إلى حد ما بهدف (تنفيذ مهامها في) القيادة والسيطرة... وهذا يمثل عبئاً خاصاً على الجيش الإسرائيلي".

وأضاف أن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها لكن "نتوقع منهم القيام بذلك وفقاً للقانون الدولي وأن يحموا الأبرياء في المستشفيات والأطقم الطبية والمرضى أيضا قدر الإمكان".

من جهة أخرى قال كيربي إن الرئيس الأميركي جو بايدن ناقش مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الاثنين تطورات الأحداث في البحر الأحمر وغزة وأوكرانيا.

وأضاف كيربي للصحفيين في واشنطن: "تحدثا عما يحدث في البحر الأحمر والحاجة إلى نهج دولي مستمر متعدد الأطراف لتعطيل قدرات الحوثيين وإضعافها".

وذكر أن بايدن وسوناك تحدثا أيضاً عن ضرورة خفض عدد الضحايا لمدنيين وزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وكذلك الحاجة الملحة لتقديم تمويل ودعم إضافي لأوكرانيا.