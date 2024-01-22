تاكوبينا محامي ترامب المنسحب: إدانة الرئيس السابق ممكنة

قدم جو تاكوبينا، المحامي المنسحب من قضيتين للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في نيويورك، توقعاته للمعارك القانونية المستمرة لموكله السابق ترامب وأكد أن "من الممكن تمامًا" إدانة الأخير في إحدى قضاياه الجنائية الفيدرالية.

وفي مقابلة على قناة MSNBC، وصف تاكوبينا بعض قضايا ترامب الفيدرالية بأنها "خطيرة ولا ينبغي الاستخفاف بها ".

وردا على سؤال: هل من الممكن أن ينتهي الأمر بترامب إلى الإدانة في إحدى قضاياه الجنائية، أجاب تاكوبينا: "قطعاً".

وتابع: "لديك هيئة محلفين مكونة من 12 شخصًا سيقررون هذا الأمر في النهاية".

ويواجه ترامب 4 تهم جنائية في واشنطن العاصمة، بسبب مزاعم حول تورطه في مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة ووقوفه وراء حملة لمنع التصديق على الأصوات للرئيس جو بايدن في 6 يناير 2021.

وفي سؤال لاحق، طلب المذيع من تاكوبينا توضيح ما إذا كان يعتقد أن ما يواجهه ترامب ليس مجرد قضايا سياسية، ورد المحامي: "أعتقد أن ثمة ميولاً سياسية، ولكن صوتت هيئة المحلفين الكبرى لصالح توجيه الاتهام، وسيتعين عليه أن يواجه هيئة محلفين في واشنطن العاصمة".

يشار إلى أن الرئيس السابق سيتعين عليه مواجهة 4 هيئات محلفين كبرى، إحداها في عاصمة البلاد.

ويواجه الرئيس السابق 91 تهمة جنائية عبر أربع لوائح اتهام اتحادية، تشمل 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية في مدينة نيويورك فيما يتعلق بمدفوعات للتستر على علاقة غرامية مزعومة.

وسبق أن مثل تاكوبينا، ترامب في قضية خاصة بالممثلة الإباحية ستورمي دانيلز، إلى جانب استئنافه لدعوى مدنية تتعلق بالتعدي الجنسي رفعتها إي جين كارول، لكنه أكد في وقت سابق من هذا الشهر أنه سينسحب من القضيتين.

وتاكوبينا هو مدع عام سابق في بروكلين، ومعروف بتمثيله لموكلين بارزين، بما في ذلك مايكل جاكسون وأليكس رودريغيز.