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FILE - Republican presidential candidate Florida Gov. Ron DeSantis speaks during a campaign event, Jan. 17, 2024, in Hampton, N.H. DeSantis has suspended his Republican presidential campaign after a disappointing showing in Iowa's leadoff caucuses. He ended his White House bid Sunday, Jan. 21, after failing to meet lofty expectations that he would seriously challenge former President Donald Trump. (AP Photo/Michael Dwyer, File)
رون ديسانتيس
الانتخابات الأميركية

ديسانتيس ينسحب من الانتخابات الأميركية.. ويدعم ترامب

من شأن إعلان حاكم فلوريدا تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام نيكي هايلي لنيل ترشيح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية

العربية.نت
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علّق حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الأحد حملته للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، وأعلن أنه سيدعم متصدّر السباق دونالد ترامب.

وفي فيديو نشره على منصة إكس، تويتر سابقاً، قال ديسانتيس الذي حل ثانياً الأسبوع الماضي في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية أيوا إنه لا يمكنه "الطلب من مناصرينا أن يتطوّعوا بوقتهم ويتبّرعوا بمواردهم إن لم يكن لدينا سبيل واضح للنصر. بالتالي، أعلّق اليوم حملتي".

وأضاف "من الواضح في رأيي أن غالبية الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية يريدون إعطاء فرصة أخرى لدونالد ترامب".

وتابع حاكم فلوريدا: "كانت لي خلافات مع دونالد ترامب، كما في شأن فيروس كورونا"، لكن "ترامب أفضل من الرئيس الحالي المنتهية ولايته جو بايدن".

ونال ديسانتيس 21% من الأصوات في ولاية آيوا، في حين حصد الرئيس السابق 51% من الاصوات. ويأتي إعلانه تعليق حملته قبل يومين من الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيوهامشير.

هؤلاء هم المنافسون على منصب نائب الرئيس الأميركي مع ترمب  أميركا الانتخابات الأميركية هؤلاء هم المنافسون على منصب نائب الرئيس الأميركي مع ترمب 

وكان ديسانتيس (45 عاماً) قد دخل السباق الرئاسي لعام 2024 بمزايا كبيرة في سعيه لمواجهة ترامب، وأشارت استطلاعات الرأي الأولية المبكرة إلى أن ديسانتيس في وضع قوي للقيام بذلك. وجمع هو وحلفاؤه ثروة سياسية تزيد على 100 مليون دولار. لكنه كافح من أجل العثور على مكانه في الانتخابات التمهيدية.

وكان السناتور الأميركي تيم سكوت قد انسحب من السباق الرئاسي وأعلن تأييده هو أيضاً لترامب في مسعى الرئيس السابق نيل ترشيح الحزب الجمهوري له للفوز بولاية جديدة في البيت الأبيض.

ومن شأن إعلان سكوت وديسانتيس تأييد ترامب أن يعزز مساعي الرئيس السابق بشكل أكبر أمام خصمه السفيرة الأميركية السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي لنيل ترشيح الحزب الجهوري للانتخابات الرئاسية.

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