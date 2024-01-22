اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
ترمب في المقدمة.. ونيكي هايلي تفتح بابا ديمقراطيا للحزب الجمهوري
هايلي وترامب

سيناتور جمهوري: ترامب أكثر مرونة من هايلي

فانس: "هايلي لم تواجه سنوات من الهجمات الإعلامية الضارية التي تعرض لها ترامب".

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

أكد السيناتور الجمهوري، جيه دي فانس، المرشح لمنصب نائب الرئيس، يوم الأحد أن، الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أكثر قابلية للانتخاب من سفيرة الأمم المتحدة السابقة نيكي هايلي، مشيرًا إلى مرونة الرئيس السابق بعد سنوات من الانتقادات والجدل الإعلامي.

وفي مقابلة مع برنامج "فوكس نيوز صنداي" طُلب من وكيل حملة ترامب الرد على مخاوف الناخبين الذين يقولون إن الأخير يجلب الفوضى وهي حجة تطرحها هايلي بشكل متكرر خلال الحملة الانتخابية.

وقال فانس: "ردي على ذلك هو أن هايلي لم تواجه سنوات من الهجمات الإعلامية الضارية التي تعرض لها ترامب".

وتابع: "حقيقة أن ترامب لا يزال قائما ويتقدم في استطلاعات الرأي ضد جو بايدن، تشير إلى أنه يتمتع بمرونة سياسية حقيقية".

قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس.. تطويق مستشفى واقتحام آخر العرب والعالم الشرق الأوسط قصف إسرائيلي عنيف على خان يونس.. تطويق مستشفى واقتحام آخر


وواصل فانس طرح الحجة القائلة بأن هايلي قد لا تكون مستعدة لما سيأتي إذا فازت بترشيح الحزب: " إذا واجهت هايلي بالضبط ما واجهه ترامب على مدى السنوات الست الماضية لا أعتقد أنها ستنجو، وبالتأكيد لا أعتقد أنها ستفوز بالرئاسة من خلال ذلك. ولهذا السبب نحتاج إلى انتخاب الرجل الذي أظهر بعض المرونة".

واختتم فانس: "نحتاج إلى ترشيح ترامب".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
أديس أبابا: بعض الدول أجندتها ليست السلام والأمن في القرن الإفريقي أديس أبابا: بعض الدول أجندتها ليست السلام والأمن في القرن الإفريقي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط