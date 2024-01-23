بوريل يسخر من ترامب.. "شاركنا صيغتك السحرية للسلام بأوكرانيا"

حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين دونالد ترامب على مشاركة "صيغته السحرية" للسلام في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الأميركي السابق إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة.

وقال بوريل "كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد"، في إشارة إلى مزار ديني يقع في جنوب غرب فرنسا يؤمن العديد من الكاثوليك أن عجائب تتم فيه.

وأضاف: "لم نتمكّن من التوصل إلى صيغة سحرية لحل المشكلة في 24 ساعة، لكن على ما فهمت فإن الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي دعا الرئيس ترامب للمجيء إلى كييف وإيجاد حل بسرعة".

وتابع "الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكّن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة".

وترامب هو المرشّح الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نوفمبر، وقال مراراً إنه قادر على وضع حد للحرب في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة.

ويعارض الرئيس الأميركي السابق تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا يدعو الرئيس جو بايدن إلى إمداد كييف بها، معتبراً أنها تعبر عن إسراف وأن روسيا ستخرج منتصرة على الأرجح.

وكان الرئيس الأوكراني قد أقر بأنه في حال فاز ترامب بالرئاسة في نهاية العام الحالي فإن الملياردير الجمهوري سيتّبع على الأرجح "سياسة مختلفة" حيال الحرب.