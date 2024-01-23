بوريل يسخر من ترامب.. "شاركنا صيغتك السحرية للسلام بأوكرانيا"
ترامب قال مراراً إنه قادر على وضع حد للحرب في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين دونالد ترامب على مشاركة "صيغته السحرية" للسلام في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الأميركي السابق إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة.
وقال بوريل "كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد"، في إشارة إلى مزار ديني يقع في جنوب غرب فرنسا يؤمن العديد من الكاثوليك أن عجائب تتم فيه.
وأضاف: "لم نتمكّن من التوصل إلى صيغة سحرية لحل المشكلة في 24 ساعة، لكن على ما فهمت فإن الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي دعا الرئيس ترامب للمجيء إلى كييف وإيجاد حل بسرعة".
وتابع "الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكّن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة".
وترامب هو المرشّح الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نوفمبر، وقال مراراً إنه قادر على وضع حد للحرب في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة.
ويعارض الرئيس الأميركي السابق تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا يدعو الرئيس جو بايدن إلى إمداد كييف بها، معتبراً أنها تعبر عن إسراف وأن روسيا ستخرج منتصرة على الأرجح.
وكان الرئيس الأوكراني قد أقر بأنه في حال فاز ترامب بالرئاسة في نهاية العام الحالي فإن الملياردير الجمهوري سيتّبع على الأرجح "سياسة مختلفة" حيال الحرب.
-
"فيديو".. قرار أنشيلوتي يغضب غولرأظهرت لقطات تلفزيونية، يوم الاثنين، أن الشاب التركي أردا غولر كان غاضبا من المدرب ... رياضة عالمية
-
وفاة ريفا هداف منتخب إيطاليا التاريخي عن 79 عاماًخسرت إيطاليا أحد أساطيرها الكروية بوفاة لويجي "جيجي" ريفا بطل كأس أوروبا 1968 ... رياضة عالمية
-
استمع.. هل اتصل بايدن بناخبي نيوهامبشير لثنيهم عن التصويت؟فتح تحقيق في اتصالات تنتحل صوت الرئيس الأميركي للحضّ على عدم التصويت في الانتخابات ... أميركا