اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
EU foreign policy chief Josep Borrell speaks during a press conference at the European Union Delegation to China compound in Beijing, China, Saturday, Oct. 14, 2023. (AP Photo/Ng Han Guan)
مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
روسيا و أوكرانيا

بوريل يسخر من ترامب.. "شاركنا صيغتك السحرية للسلام بأوكرانيا"

ترامب قال مراراً إنه قادر على وضع حد للحرب في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

حضّ مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الإثنين دونالد ترامب على مشاركة "صيغته السحرية" للسلام في أوكرانيا، بعدما قال الرئيس الأميركي السابق إنه قادر على وضع حد للحرب الدائرة في 24 ساعة.

وقال بوريل "كنت أعتقد أن المعجزات تحصل فقط في لورد"، في إشارة إلى مزار ديني يقع في جنوب غرب فرنسا يؤمن العديد من الكاثوليك أن عجائب تتم فيه.

وأضاف: "لم نتمكّن من التوصل إلى صيغة سحرية لحل المشكلة في 24 ساعة، لكن على ما فهمت فإن الرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي دعا الرئيس ترامب للمجيء إلى كييف وإيجاد حل بسرعة".

تاكوبينا محامي ترامب المنسحب: إدانة الرئيس السابق ممكنة أميركا محاكمة ترامب تاكوبينا محامي ترامب المنسحب: إدانة الرئيس السابق ممكنة

وتابع "الذين يريدون السلام أكثر من أي شيء آخر والذين يريدون إنهاء الحرب أكثر من أي شيء آخر هم بالطبع الأوكرانيون، وأنا واثق بأنهم سيكونون سعداء إذا ما تمكّن الرئيس ترامب من إعطائهم الصيغة السحرية لوضع حد للحرب في 24 ساعة".

وترامب هو المرشّح الأوفر حظاً لانتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقرّرة في نوفمبر، وقال مراراً إنه قادر على وضع حد للحرب في يوم واحد إذا ما عاد إلى السلطة.

ويعارض الرئيس الأميركي السابق تقديم مساعدات إضافية لأوكرانيا يدعو الرئيس جو بايدن إلى إمداد كييف بها، معتبراً أنها تعبر عن إسراف وأن روسيا ستخرج منتصرة على الأرجح.

وكان الرئيس الأوكراني قد أقر بأنه في حال فاز ترامب بالرئاسة في نهاية العام الحالي فإن الملياردير الجمهوري سيتّبع على الأرجح "سياسة مختلفة" حيال الحرب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام أكبر تحد في تاريخها.. هل تنقذها خوذة "vision pro"؟ الذكاء الاصطناعي يضع "آبل" أمام أكبر تحد في تاريخها.. هل تنقذها خوذة "vision pro"؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط