فيديو.. أول ظهور لوزير دفاع أميركا بعد دخوله المستشفى سرا

في أول ظهور علني منذ دخوله المستشفى، أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن، الثلاثاء، أن بلاده مستمرة في العمل على توصيل المساعدات الأمنية لأوكرانيا، مشددا على التركيز على الاحتياجات العسكرية لكييف، من أجل الدفاع عن نفسها.

🇺🇸 Pentagon chief Lloyd Austin took part in a video conference on Ukraine for the first time since his hospitalization and called on others not to hesitate in their support amid the reduction in American aid. pic.twitter.com/Dl2h3qiz3E — S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 23, 2024

وشدد على مواصلة العمل مع "الحلفاء والشركاء" الذين أظهروا التزاما بأمن أوكرانيا المستدام.

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"ظهور افتراضي"

جاءت تصريحات أوستن خلال أول ظهور علني له منذ دخوله المستشفى سرا، وكان ذلك بشكل افتراضي من منزله، في اجتماع تناول الاحتياجات العسكرية لأوكرانيا.

ودخل أوستن (70 عاما) مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني في ميريلاند في 22 ديسمبر لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.

أزمة دخوله المستشفى سرا

ولم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد أربعة أيام، ولم تحدد وزارة الدفاع (البنتاغون) سببا لدخوله المستشفى حتى التاسع من يناير.

وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين وفاجأ البيت الأبيض.

انقطاع في البث

وظهر أوستن في بث مباشر بضع دقائق وهو يدلي بملاحظات افتتاحية، وجلس وخلفه جدار أبيض، وعلى يساره لوحة مفاتيح لنظام أمني فيما يبدو شعار وزارة الدفاع على يمينه، مع علم صغير للولايات المتحدة وأوكرانيا فوق طابعة بجانبه.

وحدث انقطاع قليل في البث المباشر، لكن أوستن لم يتحدث عن حالته الصحية فيما يبدو، وطالب بأنظمة دفاع جوي إضافية لأوكرانيا.