ترامب يفوز بانتخابات نيوهامبشر التمهيدية.. وهايلي تتحداه

في ثاني فوز مهم له ضمن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولايات المحدة، تصدر الرئيس السابق الأميركي دونالد ترامب نتائج تلك الانتخابات في ولاية نيوهامبشر أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي.

ويشكل هذا الفوز، الثاني لترامب بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا الأسبوع الماضي، على الرغم من مواجهته نحو 91 تهمة جنائية، خطوة إضافية نحو انتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل.

"السباق لم ينتهِ بعد"

من جهتها، أقرت هايلي بهزيمتها أمام ترامب، لكنها أكدت مضيها في السباق حتى النهاية، في خطوة تحد للرئيس السابق.

وقالت أمام حشد من أنصارها في الولاية الواقعة شمال شرقي الولايات المتحدة، اليوم الأربعاء، إن "هذا السباق لم ينته بعد"، محذرة في الوقت نفسه من أن حصول ترامب على ترشيح الحزب الجمهوري "سيعني فوز الرئيس جو بايدن" بولاية ثانية في الانتخابات المقررة"، حسب ما نقلت فرانس برس.

بات شبه مضمون

في المقابل، اعتبرت الحملة الانتخابية لبايدن أن فوز ترامب بانتخابات الجمهوريين التمهيدية في نيوهامبشر يعني أن حصوله على ترشيح حزبه الجمهوري للانتخابات الرئاسية بات شبه مضمون.

وقالت مديرة الحملة جولي تشافيز رودريغيز في بيان إن "نتائج الليلة تؤكد أن دونالد ترامب ضمن عملياً ترشيح الحزب الجمهوري"، لاسيما أنه لم يسبق لأيّ مرشّح جمهوري في تاريخ الولايات المتّحدة أن فاز بالانتخابات التمهيدية في أول ولايتين ولم يحصل في النهاية على ترشيح حزبه.

يذكر أن الفائز في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري هذا العام سيواجه بايدن، المرشح الديمقراطي المفترض، في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في نوفمبر المقبل.

ولا يزال الرئيس الجمهوري السابق يتصدر استطلاعات الرأي بين الجمهوريين على الرغم من المتاعب والملاحقات القضائية التي تلاحقه وتثقل كاهله.

فيما واجه بايدن تراجعاً في شعبيته بين صفوف الشباب الديمقراطيين جراء الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، ووقوف إدارته بشكل قاطع إلى جانب إسرائيل، على الرغم من ارتفاع أعداد القتلى في صفوف المدنيين الفلسطينيين جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع المحاصر.