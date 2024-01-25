بايدن يرسل بيرنز لإكمال صفقة محتملة بين حماس وإسرائيل

في تطورات جديدة في قضية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يخطط الرئيس بايدن لإرسال مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز في الأيام المقبلة للمساعدة في التوسط في اتفاق طموح بين حماس وإسرائيل يتضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين المحتجزين في غزة وإيقاف طويل للأعمال العدائية بين الطرفين وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وبحسب مسؤولين مطلعين على الأمر، من المتوقع أن يسافر بيرنز إلى أوروبا لإجراء المحادثات، ويلتقي برئيسي المخابرات الإسرائيلية والمصرية ديفيد بارنيا وعباس كامل، ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، حسب ما ذكر هؤلاء الأشخاص الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لأن المفاوضات حساسة ولم يتم الإبلاغ عن التجمع المخطط له من قبل.

وكانت مصر وقطر محاورين رئيسيين بين إسرائيل وحماس، وساعد البلدان في تأمين وقف أولي للأعمال العدائية وإطلاق سراح الرهائن في نوفمبر.

لكن التوترات بين الإسرائيليين والقطريين أصبحت على حافة الهاوية بعد أن تم تسريب تسجيل صوتي لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يظهر فيه المسؤول الإسرائيلي وهو يهاجم قطر في محادثة مع عائلات الرهائن الإسرائيليين.

ومن المتوقع أن تعتمد مناقشات بيرنز في أوروبا على محادثاته الهاتفية مع نظرائه، فضلاً عن عمل كبير مسؤولي البيت الأبيض في الشرق الأوسط، بريت ماكجورك، الذي عقد هذا الأسبوع اجتماعات ذات صلة في العاصمة القطرية الدوحة وفي القاهرة.

ويتضمن الاقتراح الإسرائيلي الأخير وقفاً للقتال لمدة 60 يوماً مقابل إطلاق سراح تدريجي لأكثر من 100 أسير، بدءاً بالنساء والأطفال المدنيين، يليه الرجال المدنيون والعسكريون والرجال ورفات الذين ماتوا منذ أسرهم.

ومن شأن مثل هذا التوقف أن يسمح لإسرائيل بمواصلة القتال بعد فترة الهدوء التي دامت شهرين تماشياً مع تعهد نتنياهو بتحقيق "النصر الكامل" من خلال تدمير حماس.

واقترح الإسرائيليون أيضًا أن يوافق كبار قادة حماس على مغادرة غزة، لكن أحد المسؤولين المطلعين على المفاوضات قال إن الفكرة لم تكن مقبولة بالنسبة للجماعة وقادتها العسكريين، الذين هم على استعداد للموت في القطاع الفلسطيني.

وقال المسؤول إن حماس رفضت أيضا اقتراح إسرائيل بوقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، قائلة إن إطلاق سراح الرهائن القادم يجب أن يتضمن وقفا دائما لإطلاق النار، لكن العديد من المسؤولين قالوا إن المفاوضات بشأن هذه النقاط الرئيسية لا تزال نشطة.

وقال سمير فرج، وهو جنرال مصري سابق ومسؤول دفاعي، إن كلا من حماس وإسرائيل أبدتا استعدادا للعودة إلى طاولة المفاوضات. وتابع "الجميع يريد السلام.. الفلسطينيون وحماس والإسرائيليون، لكن الجميع يريد الفوز في المفاوضات".

وتابع "نحن نحاول التوصل إلى حل وسط".

وقال فرج إن احتجاز حماس للرهائن يضع الجماعة في موقف قوي للغاية، وأعتقد أن نتنياهو يتعرض لضغوط، لأن الجميع في الشارع في إسرائيل يريدون إطلاق سراح الرهائن.

وأضاف: "لذلك عليه أن يفعل شيئًا، وإلا فإنه سيواجه مشكلة كبيرة خاصة أنه فقد الكثير من الجنود في الحرب هناك".