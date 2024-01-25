تأييدات جمهورية ضخمة تنهال على ترامب وتدعو هايلي للانسحاب

اعترف الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الذين لم يؤيدوا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، أمس الأربعاء، بأن فوزه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشير يجعله المرشح المحتمل للحزب الجمهوري.

هذه الاعترافات تمثل ضربة للسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطا متزايدة من كبار الجمهوريين في الكونغرس للخروج من طريق ترامب.

وقال السيناتور جون ثون، العضو البارز في مجلس الشيوخ والذي دعم سابقًا السيناتور تيم سكوت إن ترامب في "موقع قيادي" ويبدو بالتأكيد مثل المرشح المفترض عن الحزب الجمهوري.

وقال المرشح الرئاسي عام 2012 السيناتور ميت رومني "أعتقد أن نيكي هايلي أدارت حملة انتخابية جيدة للغاية... لكن من الواضح جدًا أن دونالد ترامب سيكون المرشح".

"نصر كبير"

وقال السيناتور توم تيليس الجمهوري عن ولاية نورث كارولاينا "أعتقد أنه إذا نظرت إلى الأمر، فإن الحاكمة هايلي ستبقى في السباق وقد تكون هناك بعض الانتخابات التمهيدية التنافسية، لكنني أعتقد أن ترامب قد وضع علامة واضحة في هذه المرحلة"، وقال السيناتور شيلي مور كابيتو”يبدو أن ترامب قد فاز إنه نصر كبير له".

وقال السيناتور راند بول "أعتقد، بشكل أساسي، أن الانتخابات التمهيدية قد انتهت الآن"، بينما وحدها حتى الآن قالت السيناتور سوزان كولينز الجمهوري عن ولاية مين إنه "من السابق لأوانه القول" ما إذا كان هو ترامب هو المرشح المفترض.

ضغوط ودعوات متزايدة

وكانت الدعوات واضحة لدى الجمهوريون في مجلس النواب هايلي لإنهاء الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري بعد فوز الرئيس السابق ترامب في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشير يوم الثلاثاء.

وتزيد هذه الدعوات من ضغط مؤسسة الحزب الجمهوري على السفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي للانسحاب من السباق.

وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون في بيان: "لقد حان الوقت الآن لكي يتحد الحزب الجمهوري حول الرئيس ترامب"



وأصدرت رئيسة المؤتمر الجمهوري بمجلس النواب، إليز ستيفانيك بيانًا دعت فيه هيلي إلى "تعليق حملتها الفاشلة والتوحد خلف الرئيس ترامب".

كما ردد نفس الدعوة السيناتور جون باراسو في منشور على موقع X وقال"دونالد جيه ترامب هو مرشحنا المفترض لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

كما دعا رؤساء حملة الجمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ الحزب إلى التحالف حول ترامب، وحصل ترامب أيضًا على العديد من الموافقات الجديدة من المشرعين الجمهوريين ليلة الثلاثاء.

وقال السيناتور جون كورنين على برنامج X: "لقد رأيت ما يكفي". وأضاف: "للتغلب على بايدن، يحتاج الجمهوريون إلى التوحد حول مرشح واحد، ومن الواضح أن الرئيس ترامب خيار الناخبين الجمهوريين ".

وقال السيناتور ديب فيشر والذي كان أيضًا على الحياد، إن "الوقت قد حان للتوحد حول الرئيس دونالد ترامب".

وقالت النائبة كيلي أرمسترونج الجمهورية عن ولاية داكوتا الشمالية والتي دعمت حملة حاكم داكوتا الشمالية دوج بورجوم، على برنامج X: "لقد حان الوقت لكي يجتمع الجمهوريون معًا ويدعمون الرئيس دونالد ترامب".

"هايلي لن تنسحب"

وقال النائب ريتش ماكورميك (جمهوري عن ولاية جورجيا)، الذي دعم حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، في بيان: "أدعو زملائي المحافظين... إلى الانضمام إلى دعم دونالد ترامب لمنصب الرئيس".

وردت هايلي على هذه الدعوات بالقول "الآن، سمعتم جميعًا الثرثرة بين الطبقة السياسية إنهم يسقطون أنفسهم قائلين إن هذا السباق قد انتهى."

وأعلنت هايلي أنها لن تنسحب من السباق: "هذا السباق لم ينته بعد. هناك العشرات من الولايات المتبقية، والولاية التالية هي ولايتي الجميلة، كارولينا الجنوبية".