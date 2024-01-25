لقطات مرعبة لاجتياح أمواج بعلو 4 أقدام قاعدة عسكرية أميركية
اضطرت قيادة الجيش الأميركي لإجلاء الأفراد غير العاملين في البعثة
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
وثقت لقطات درامية أمواجاً ضخمة تجتاح قاعدة عسكرية أميركية في جزر مارشال وسط المحيط الهادئ.
ووقع الحادث عندما اجتاحت أمواج ناجمة عن الطقس يتراوح ارتفاعها من 3 إلى 4 أقدام عبر جزيرة روي نامور، وهي جزيرة تقع في الجزء الشمالي من جزر مارشال.
وتظهر اللقطات أمواجا تفاجئ عسكريين وتدفعهم إلى داخل القاعدة بعد تحطيم أبواب القاعدة الموجودة في جزر مارشال غربي المحيط الهادئ.
وتسببت القاعدة بتطاير الأثاث وكسر الزجاج، واندفعت إلى داخل القاعة، لتستمر المياه بالتدفق إلى المبنى، بينما حاول الأشخاص بالداخل الإمساك بقطع الأثاث للمحافظة على توازنهم، وسط حالة من الهلع.
ولاحقا، اضطرت قيادة الجيش الأميركي لإجلاء الأفراد غير العاملين في البعثة، في أعقاب هذه الحادثة التي وصفت بأنها غير عادية بشكل كبير.
-
أول تعليق لأحمد العوضي من المستشفى: ياسمين بنت أصول.. أنا وهي حالة خاصةأوضح العوضي أنه سيغادر المستشفى الخميس بعد الاطمئنان على حالته الصحية سوشيال ميديا
-
السيسي يرفض الرد على اتصالات نتنياهو.. ما التفاصيل؟أفادت وسائل إعلام إسرائيلية الأربعاء بأن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حاول ... العرب والعالم
-
"ملح في الشاي" يغضب البريطانيين.. وسفارة أميركا تتدخلأثارت عالمة أميركية زوبعة في فنجان عبر المحيط الأطلسي، عندما قدمت نصيحة لبريطانيا ... الأخيرة