مصادر: ترامب يعارض صفقة الحدود بين الجمهوريين والديمقراطيين

تواجه اتفاقية الحدود الناشئة بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي عقبات جديدة بين الجمهوريين في الكابيتول هيل بسبب معارضة الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يقترب من الحصول على ترشيح حزبه للرئاسة في وقت حرج بالنسبة للاتفاقية.

وقال السيناتور ميتش ماكونيل زعيم الأقلية، للجمهوريين، يوم الأربعاء، إن القضية تعقدت بسبب صعود ترامب وعدائه للاتفاقية، مما وضع الحزب "في مأزق"، وفقًا للمشرعين الذين شاركوا في الاجتماع وأبلغوا صحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت التصريحات صادمة لأنها جاءت من جمهوري سعى جاهداً لإبعاد نفسه وحزبه عن الرئيس السابق. وقد أيد ماكونيل بصوت عالٍ التسوية الحدودية المقترحة وكان داعما رئيسيًا لتجميد إرسال عشرات المليارات من الدولارات كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، والتي قال الجمهوريون إنها يجب أن تكون مرتبطة بالصفقة.

ويعكس التغيير المفاجئ في لهجة ماكونيل التحدي المتزايد الذي يواجه أعضاء مجلس الشيوخ وهم يتسابقون لوضع اللمسات الأخيرة على تشريع الهجرة الذي يشن ترامب حملة ضده.

وقد شجع ترامب الجمهوريين على رفض أي اتفاق حدودي ما أدى إلى تأجيج معارضة المشرعين الجمهوريين الذين جادلوا بأن الاقتراح المقدم من الحزبين، والذي يتضمن تدابير لزيادة عمليات الترحيل وجعل طلب اللجوء أكثر صعوبة، لا يذهب بعيدا.

وزادت معارضة ترامب من صعوبة تأمين دعم أغلبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ للتوصل إلى اتفاق نهائي، وهو الحد الأدنى الذي يقول المؤيدون إنهم يجب أن يصلوا إليه من أجل إقناع مجلس النواب بالموافقة عليه.

وحتى لو استُوفي هذا الشرط في مجلس الشيوخ، شكك رئيس مجلس النواب مايك جونسون في احتمال طرحه على مجلس النواب، حيث يعارضه المشرعون اليمينيون بشدة.

وخاطب ماكونيل الجمهوريين في مجلس الشيوخ في اجتماع مغلق في مبنى الكابيتول يوم الأربعاء لمناقشة الحرب في أوكرانيا، في جلسة عقدت بناء على طلب السيناتور رون جونسون، الجمهوري من ولاية ويسكونسن، والذي كان من بين أولئك الذين أثاروا الشكوك حول صفقة الحدود.

وذكر جمهوريون آخرون أنه ليس من الحكمة أن منح الرئيس جو بايدن حلاً وسطاً يمكن أن يساعده سياسياً دون معالجة القضية بشكل مناسب.

وكتب السيناتور ماركو روبيو، الجمهوري من فلوريدا، على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء: "إن الصفقة ستسمح لبايدن بالتظاهر بأنه يفعل شيئًا بشأن الحدود، لكنها لن تحل المشكلة".

ويقول المؤيدون الجمهوريون للصفقة إن أعضاء حزبهم يجب أن يستفيدوا من الظروف الفريدة التي يعيشونها، مع إقناع الرئيس الديمقراطي ومجلس الشيوخ الذي يقوده الديمقراطيون بقبول تدابير أمن الحدود دون المطالبة بمقايضات كبيرة.

ومع ذلك، خرج أعضاء مجلس الشيوخ من الاجتماع معترفين بأن معارضة ترامب ربما تكون قد قوضت الاتفاق الذي لولا ذلك لكانت له فرصة جيدة لتوحيد الطرفين.

وأوضح السيناتور الجمهوري عن داكوتا الشمالية كيفن كريمر بعد المناقشة أن اتفاق الحدود سيحظى بدعم "أغلبية الجمهوريين، إذا صوتوا بضميرهم، لكن هناك ما هو أكثر من ذلك، إن موقف ترامب مهم، إنه رئيس سابق، ومن المرجح أن يكون الرئيس القادم على نحو متزايد".