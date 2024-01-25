بيلوسي تعلق على خلط ترامب بينها وبين هايلي.. "اضطرابات معرفية"

زعمت رئيسة مجلس النواب السابقة الديمقراطية نانسي بيلوسي، أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يعاني من اضطرابات معرفية، ردًا على خلطه الواضح لاسمها مع اسم منافسته الرئاسية في الحزب الجمهوري نيكي هايلي.

وفي مقابلة على قناة MSNBC أثناء تغطية الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير، ردت بيلوسي على سؤال حول الخلط الواضح، قائلة: "حسنًا، دعني أقول فقط، لن أقضي الكثير من الوقت في دراسة الاضطرابات المعرفية لترامب".

وفي تجمع حاشد نهاية الأسبوع الماضي، كرر ترامب مزاعمه التي تلقي باللوم على رئيسة مجلس النواب وقتذاك بيلوسي في الإخفاقات الأمنية حول اقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

ومع ذلك، وبدلاً من استهداف بيلوسي، وجه ترامب الاتهام بشكل غير صحيح ضد هايلي، وكأن الأخيرة كانت رئيسة مجلس النواب في 6 يناير 2021.

واستغل الخلط بعض الديمقراطيين الذين حاولوا مواجهة الهجمات على عمر الرئيس بايدن، 81 عامًا، من خلال تسليط الضوء على عمر ترامب، 77 عامًا، وإثارة المخاوف بشأن الكفاءة العقلية للرئيس السابق.

ومع ذلك، شددت بيلوسي على ضرورة دحض الفرضية الأساسية للادعاء الكاذب حول مسؤوليتها عن اقتحام الكابيتول، حسب وصفها، بغض النظر عن الاسم الذي ذكره ترامب بالخطأ.

وقالت بيلوسي حول واقعة اقتحام الكابيتول: "أنا ميتش ماكونيل وتشاك شومر توسلنا لساعات حتى يأتي الحرس الوطني. كان ترامب يعلم أننا لا نملك السلطة لجلب الحرس الوطني، وهي سلطة الرئيس".

وأضافت: "أنا قلقة بشأن ما يحاول ترامب اتهامي به مؤخرا في تحريفه للأمور عدة مرات".