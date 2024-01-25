ترامب يهدد المانحين لحملة هايلي.. ويعلق على ابتعاد المستقلين

قال الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، مساء الأربعاء، إن أي شخص يتبرع لحملة منافسته الجمهورية الوحيدة في انتخابات 2024، نيكي هايلي، "سيُمنع بشكل دائم من معسكر ماقا MAGA".

ويعتبر هذا التهديد الذي يستهدف سفيرة إدارة ترامب السابقة لدى الأمم المتحدة هو أحدث مؤشر على أنه غاضب من أن هايلي لن تنسحب من السباق الأساسي لعام 2024 ويشير إلى أنه ربما يسعى إلى ممارسة الضغط من خلال محاولة منع التبرعات لحملتها.

وقال ترامب في منشور له على تروث سوشيال "عندما ترشحت لمنصب الرئاسة وفزت، لاحظت أن "المتبرعين" للمرشح الخاسر يأتون إلي على الفور ويريدون المساعدة وهذا أمر معتاد في السياسة، لكنه لم يعد صالح معي"، مضيفاً: "نحن لا نريدهم، ولن نقبلهم، لأننا نضع أميركا أولاً، وسنفعل ذلك دائماً!".

وعلى الجانب الآخر ردت المرشحة الجمهورية الوحيدة المنافسة لترامب على منشور ترمب على موقع إكس: "حسنًا ..تبرع هنا..دعنا نذهب!" ووضعت رابط صفحة التبرعات لحملتها.

وبعد فوزه في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشاير يوم الثلاثاء، قال ترامب إن هايلي "ستخضع للتحقيق من قبل الديمقراطيين إذا فازت"، كاشفا عن "أشياء صغيرة لدى هايلي لا تريد التحدث عنها".

وأظهر فوز ترامب بولاية نيوهامشاير على المرشحة نيكي هايلي الكثير من نقاط الضعف والعلامات الحمراء بحسب موقع "أكسيوس". وسيحتاج ترامب، مثل أي مرشح، إلى ائتلاف واسع النطاق للفوز في نوفمبر. وهو بحاجة إلى تحالف أوسع بكثير من قاعدة ماغا الأساسية المسؤولة عن انتصاراته الكاسحة في أيوا ونيو هامشاير. وحتى الآن ليس هناك ما يشير إلى أن ترامب سوف يتغير إلى الدرجة اللازمة لإعادة الناخبين المتأرجحين الذين فقدهم في عام 2020.

ويتساءل تقرير لـ"أكسيوس" أنه حتى لو فعل ذلك، فهل سيكون ذلك كافياً للتأثير على المتشككين الذين نفروا منه بسبب قضاياه القانونية وسنوات من الدراما والفوضى العامة؟

وتشير نتبجة نيو هامشاير إلى حقيقة التحديات التي يواجهها ترامب وسيصبح من المستحيل تجاهلها قريبًا.

وفاز ترامب بالناخبين الجمهوريين بنسبة 74% مقابل 25%، بينما فازت هايلي بأصوات المستقلين بنسبة 58% مقابل 39%، وفقًا لاستطلاعات الرأي التي أجرتها شبكة "سي إن إن".

وقال 83% من ناخبي هيلي و42% من الناخبين بشكل عام إنهم لن يعتبروا ترامب مناسبًا لمنصب الرئاسة إذا أدين بارتكاب جريمة.

الأمر الأكثر أهمية هو أن تحليل الناخبين الذي أجرته قناة "فوكس نيوز" وجد أن 35% من ناخبي نيو هامشاير سيكونون غير راضين للغاية عن ترشيح ترامب لدرجة أنهم لن يصوتوا له في نوفمبر/تشرين الثاني.

وردا على سؤال حول كيفية إقناع أنصار هيلي المتشككين بالتصويت له في تشرين الثاني/نوفمبر، قال ترامب للصحفيين: "سيصوتون لي جميعا مرة أخرى... ولست متأكدا من أننا بحاجة إلى الكثير".