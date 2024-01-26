تقرير: ترامب سينجو من أي "ضربة" قانونية قبل الانتخابات الأميركية

كان المعارضون السياسيون للرئيس الأميركي دونالد ترامب يأملون في أن تؤدي الصعوبات القانونية التي يواجهها إلى نسف حملته الأخيرة للرئاسة، ولكن يبدو أن توجيه ضربة قاضية له قبل الانتخابات أمر غير مرجح بشكل كبير، وفقا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأثبت الرئيس السابق، الذي يبدو أنه يستعد للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة بعد فوزه يوم الثلاثاء في نيو هامشاير، أنه أقل عرضة للخطر على الجبهة القانونية مما توقعه العديد من منتقديه.

ونجح محاموه في المناورة لتأخير أي حساب قانوني حتى الآن.

وقد استفاد ترامب في المحاكمتين اللتين تشكلان أكبر نقاط ضعفه السياسية تلك المتعلقة بجهوده لعكس خسارته في الانتخابات عام 2020.

وبفضل تحديه للقانون الذي اتُهم بخرقه، تستطيع المحكمة العليا أن تخفف من قضية التدخل في الانتخابات الفيدرالية التي رفعها ترامب في الأشهر المقبلة.

وفي الوقت نفسه، يواجه الادعاء الموازي في جورجيا مصاعب أكبر بعد مزاعم بأن المدعية العامة التي تقودها ربما تكون قد استأجرت عشيقًا لإدارة المحاكمة.

وخلال المحاكمات، جمع ترامب الأموال من معاركه القانونية، ونما دعمه وهو يصور نفسه ضحية للمدعين العامين الحزبيين الذين يديرون نظام عدالة ذي وجهين لإحباط محاولته لفترة ولاية ثانية في البيت الأبيض.

وقال تاي كوب، محامي ترامب السابق "لقد كسر كل شيء في طريقه فيما يتعلق بتغذية روايته السياسية عن كونه ضحية، لقد حصل على بعض فترات الراحة المحظوظة للغاية".

وقال المتحدث باسم ترامب، ستيفن تشيونغ، إن نجاح حملة الرئيس السابق يعد علامة على أن بعض الناخبين يعتبرون الملاحقات القضائية ذات دوافع سياسية، مضيفًا أن ترامب سيفوز في الانتخابات بطريقة مهيمنة.

ولا يزال من الممكن أن تشكل الإدانة مشاكل في الانتخابات العامة بالنسبة لترامب.

وأظهر استطلاع للرأي نشرته شبكة "سي إن إن" أن 42% من الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية في نيو هامشاير، ومن بينهم عدد كبير من المستقلين، قالوا إن ترامب لن يكون لائقًا للخدمة إذا أدين.

كما أن استطلاعاً للرأي أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" في ديسمبر/كانون الأول أن ترامب يتقدم على بايدن بأربع نقاط، لكن بايدن سيفوز بنقطة واحدة إذا كان لدى ترامب إدانة فيدرالية.

وفي الوقت نفسه، احتشد أنصار ترامب ضد اتهام الرئيس السابق كما فعل معظم منافسيه الأساسيين، وهم حريصون على عدم تنفير قاعدته المخلصة.

وحتى منافسته الجمهورية المتبقية نيكي هايلي، أشارت بشكل غير مباشر إلى الخطر القانوني الذي يواجهه ترامب، واصفة إياه بأنه عميل "الفوضى الجمهورية".

ولم يواجه ترامب بعد أي عقاب في المحكمة. ومن المقرر أن يمثل للمحاكمة بتهم التدخل في الانتخابات الفيدرالية في واشنطن في الرابع من مارس/آذار.

لكن هذا الموعد مؤجل لأنه يستأنف ادعاءه الذي رفضه قاضي المحاكمة بأن الرئيس السابق لا يمكنه عمومًا أن يواجه محاكمة جنائية بسبب التصرفات الرسمية التي قام بها أثناء توليه منصبه كرئيس أميركا.