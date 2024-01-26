قبل الانتخابات.. هل نجح ترامب وبايدن في تخفيف الضغوط السياسية عن كاهليهما؟

ماذا لو أن أكبر الضغوط السياسية التي تحيط بأعناق المرشحين الرئاسيين انتهى بها الأمر إلى أن تصبح أقل ثقلاً مما كانت عليه في البداية؟

فبالنسبة للرئيس جو بايدن شكل الاقتصاد معضلة حقيقية طوال فترة رئاسته لكن مؤخرا، حصل وضع بايدن الاقتصادي أمام الناخبين على دفعة كبيرة أخرى اليوم من تقديرات وزارة التجارة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع، والذي فاق بشكل كبير توقعات الاقتصاديين وأظهر أن الركود لا يزال مستبعدا جدا.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 3.3% في نهاية عام 2023 وليس بنفس القوة التي شهدها الربع الثالث، ولكنه لا يزال عرضًا ملحوظًا لقوة ما بعد الوباء على الرغم من حملة بنك الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم برفع أسعار الفائدة.

نمو اقتصادي

ويعكس النمو مرونة الإنفاق الاستهلاكي، مما ساعد على تعزيز الاقتصاد خاصة مع اعتدال التضخم.

وبشكل عام، شهد عام 2023 نموًا بنسبة 3.1%، وهو تحول مذهل عن توقعات العديد من الاقتصاديين قبل عام واحد بأن الولايات المتحدة ستنزلق إلى الركود.

وفي إشارة إيجابية أخرى، انخفض متوسط الإيجارات في جميع أنحاء البلاد للشهر الثامن على التوالي، حسب ما ذكرت وكالة بلومبرغ.

وكانت الانخفاضات كبيرة بشكل خاص في المدن الكبرى في الجنوب، بما في ذلك مناطق الولايات المتأرجحة الرئيسية مثل أورلاندو ودالاس وأوستن وأتلانتا.

ولا تزال التهديدات الاقتصادية المحتملة قائمة بطبيعة الحال، ولا تزال الحياة أكثر تكلفة بالنسبة لأغلب الأميركيين مما كانت عليه قبل بضع سنوات.

ولكن بالنسبة لبايدن، الذي تعرقلت معدلات تأييده بسبب غضب الأميركيين بشأن الاقتصاد (وخاصة التضخم والإسكان)، فإن أخبار الناتج المحلي الإجمالي هي مجرد أحدث مؤشر على أن المشاعر ربما تتغير في الوقت المناسب قبل إعادة انتخابه.

وقالت صحيفة "بوليتكو" ، أمام بايدن طريق طويل لإقناع البلاد، لكن إدارة بايدن تغتنم الفرصة في محاولة لمواجهة أحد أعنف خطوط الهجوم التي شنها الرئيس السابق دونالد ترامب".

وهذه هي الإحصائيات التي يمكنك أن تتوقع سماعها من حملة بايدن خلال الفترة المقبلة، حيث شهد الاقتصاد العام الماضي نموا بواقع 3.1%، أعلى من أي عام في عهد ترامب، حتى قبل الوباء، حسب ما أشارت نيويورك تايمز.

ترامب والمشاكل القضائية

وفي هذه الأثناء، وعلى الرغم من المخاطر القانونية التي يواجهها على عدة جبهات مختلفة، فقد نجح فريق ترامب القانوني في تأخير بعض الإجراءات، ومن الممكن أن تؤدي قضية غير ذات صلة في 6 كانون الثاني (يناير) إلى الإضرار بالسابقة القانونية المستخدمة ضده في محاكمة تخريب الانتخابات الفيدرالية.

وقد أثبت الجدل الشخصي الذي أثارته مقاطعة فولتون حول دا فاني ويليس أنها مصدر إلهاء في جورجيا، وسيتم استدعاء ويليس وناثان ويد وشركائه القانونيين لجلسة استماع حول ما إذا كان ينبغي استبعادهم من هذه القضية.

وكتبت الصحيفة: "الآن، يبدو أن توجيه ضربة قاضية قبل الانتخابات أمر غير مرجح على نحو متزايد"، ومع ذلك، فإن الإجراءات القانونية ضده لا تزال تتقدم على عدة جبهات.

وقد تكون أول محاكمة جنائية تبدأ في الواقع هي محاكمة مانهاتن بزعم إخفاء مدفوعات مالية لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانيلز، التي قالت إنها كانت على علاقة غرامية معه، حسب ما أفادت "نيويورك تايمز".