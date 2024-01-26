محاكمة ترامب بـ"التشهير" بكاتبة تدخل مراحلها الأخيرة

غادر دونالد ترامب جلسة محاكمته في نيويورك، الجمعة، بينما استمعت هيئة المحلفين إلى المرافعات الختامية حول سبب وجوب تعويض الرئيس الأميركي السابق لامرأة وجد القضاء أنه اعتدى عليها جنسياً وشهّر بها.

يأتي هذا في إطار دعوى تشهير رفعتها ضده الكاتبة إي جين كارول، التي تطالب بتعويضات عن أضرار معنوية ومهنية تفوق عشرة ملايين دولار.

وبعد المرافعات الختامية التي لا يتعين على ترامب حضورها، ستبدأ هيئة المحلفين التداول حول التعويضات التي سيتم دفعها إن قررت أن عليه دفعها.

واعتلى ترامب (77 عاما) منصة الشهود لفترة وجيزة، الخميس. وفرض القاضي لويس كابلان على ترامب أن تقتصر أسئلة محاميه على ثلاثة، ولم يكن بإمكانه الإجابة عنها سوى بنعم أو لا، لمنعه من الخروج عن القضية.

وقاطع القاضي ترامب وأوقفه عن الكلام عندما بدأ الأخير يقول "إنها تقول شيئا أعتبره كاذباً". وأضاف ترامب وهو يغادر قاعة المحكمة بعد ظهوره المقتضب الخميس "هذه ليست أميركا".

وترامب ليس ملزماً بحضور المحاكمة أو تقديم شهادته، ولكنه حوّل جلسات محاكماته إلى منصات للترويج لحملته الرئاسية، زاعماً أن كل جلسة هي جزء من محاولة للديمقراطيين لمنع عودته إلى البيت الأبيض.

وأدين ترامب في مايو الماضي بتهمة الاعتداء جنسياً على إي جين كارول في العام 1996 والتشهير بها في العام 2022، وألزم بدفع تعويض لها بقيمة خمسة ملايين دولار.

وعلى الرغم من إدانة محكمة في نيويورك بالإجماع في مايو 2023 ترامب، واصل الرئيس السابق الهجوم على الكاتبة ووصفها بالكاذبة و"المجنونة"، وبأنها "امرأة زائفة" تشيع "رواية زائفة".

وشنّ الرئيس السابق، مساء الأربعاء، على منصته في "تروث سوشل" 37 هجوماً على الأقل على إي جين كارول. كذلك قال ترامب مؤخراً عن الكاتبة "لم أرَ هذه المرأة في حياتي.. ليست لدي أيّ فكرة عن هويتها".

وكانت كارول تقدّمت بشكوى مدنية منفصلة بتهمة التشهير ضد ترامب بسبب تصريحات أدلى بها عام 2019 رداً على اتهامها له باغتصابها في كتاب أصدرته.

وقال ترامب (77 عاماً) حينها إن كارول (80 عاماً) اختلقت القصة و"تحاول فقط بيع كتاب جديد"، مضيفاً أن الكاتبة "ليست من النوع الذي يستهويني".

والأسبوع الماضي، رداً على سؤال حول الضرر الذي ألحقه هذا التعليق بسمعتها، أجابت كارول "في السابق، كنت معروفة ببساطة كصحافية، والآن يُعرف عني أنني كاذبة ومحتالة ومجنونة"، مقتبسةً إهانات وجهها إليها ترامب.

توتر في المحكمة

وسعت محامية ترامب الينا هابا إلى إلغاء القضية، الخميس، استناداً إلى أن رسائل التهديد التي استهدفت كارول بدأت على وسائل التواصل الاجتماعي قبل تعليقات ترامب عام 2019. ورُفض طلبها.

وعُرض على المحلفين إفادة أدلى بها ترامب في أكتوبر 2022 خلط خلالها بين صورة كارول وزوجته السابقة مارلا مابلز، ما شكك في ادعائه أن كارول ليست "نوعه المفضل".

وشاب التوتر المحكمة الأسبوع الماضي عندما أدلت كارول بشهادتها بينما جلس ترامب في القاعة.

واشتكى فريقها القانوني من أن ترامب يقوم بالإدلاء بتعليقات بصوت مسموع حول شهادتها ما قد يؤثر على هيئة المحلفين.

وطلب القاضي من ترامب في حينه خفض صوته عندما يتشاور مع فريقه القانوني وهدده بالطرد من القاعة.

في التاسع من مايو 2023، قرّر 12 عضواً في هيئة المحلّفين في المحكمة المدنية الفيدرالية في مانهاتن بالإجماع، بمسؤولية دونالد ترامب في "الاعتداء الجنسي" على إي جين كارول في العام 1996 في غرفة قياس للملابس في أحد المتاجر في نيويورك.