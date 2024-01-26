واشنطن تفتح قناة مع إسرائيل لبحث مخاوفها عن مقتل مدنيين بغزة

قال مسؤولان أميركيان مطلعان لوكالة "رويترز" إن الولايات المتحدة فتحت قناة مع إسرائيل لبحث مخاوف واشنطن بشأن حوادث في غزة قُتل فيها مدنيون أو أصيبوا في عمليات للجيش الإسرائيلي وكذلك استهداف منشآت مدنية.

وفُتحت القناة بعد اجتماع لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع حكومة الحرب الإسرائيلية في وقت سابق هذا الشهر عبّر فيه الوزير عن قلقه بشأن التقارير "المستمرة" عن ضربات إسرائيلية تسفر إما عن إصابة مواقع تابعة لمنظمات إنسانية أو ضرب عدد كبير من المدنيين.

يأتي هذا بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة الخميس ارتفاع حصيلة القتلى في العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 25900 غالبيتهم من النساء والأطفال، منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر.

هذا واتهمت حركة السلطات في غزة إسرائيل الخميس بقصف حصد قتلى مدنيين كانوا ينتظرون الحصول على مساعدة إنسانية في مدينة غزة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الجيش الإسرائيلي ارتكب "مجزرة جديدة بحق آلاف الأفواه الجائعة التي كانت تنتظر المساعدات الإنسانية عند دوار الكويت بغزة" راح ضحيتها 20 قتيلاً و150 مصاباً.

من جهته قال مدير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة توماس وايت أن قذيفتي دبابة أصابتا الأربعاء مبنى للأمم المتحدة في خان يونس لجأ إليه آلاف النازحين الفلسطينيين ما أدى إلى قتل 13 شخصاً.

وعقب تعرّض المركز للقصف، قال المفوض العام لوكالة الأونروا فيليب لازاريني إن الملجأ معروف وتمت "مشاركة إحداثياته بوضوح مع السلطات الإسرائيلية"، منددا بـ"انتهاك صارخ لقواعد الحرب الأساسية".

وبعد ضرب الملجأ، استبعد الجيش الإسرائيلي في تصريح لوكالة "فرانس برس" "ضربة جوية أو مدفعية"، مشيراً إلى "احتمال" أن تكون صواريخ أطلقتها حماس تسببت بالمأساة.