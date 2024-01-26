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People hold signs showing a picture of a hostage during a demonstration calling for the release of the hostages taken by Hamas militants to Gaza during the Oct. 7th attack, during a demonstration in Tel Aviv, Israel, Saturday Jan. 20, 2024. (AP Photo/Leo Correa)
وقفة لأهالي الأسرى في تل أبيب (أرشيفية)
الشرق الأوسط

"لا تطور وشيك" بشأن الأسرى.. واجتماع قريب بباريس بمشاركة الـCIA

فرانس برس: اجتماع في باريس بشأن غزة في الأيام المقبلة بمشاركة "سي آي إيه" ومصر وإسرائيل وقطر

العربية.نت
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أعلن البيت الأبيض الجمعة أن الولايات المتحدة تعمل على تسهيل التوصل إلى اتفاق آخر بشأن إطلاق سراح الأسرى الذين تحتجزهم حركة حماس في غزة، دون ترجيح حصول أي "تطورات وشيكة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي للصحافيين "لا يجب أن نتوقع أي تطورات وشيكة".

وعبّر عن أمله في إحراز تقدم في المحادثات وذلك في ظل عودة المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى واشنطن بعد اختتام زيارة إلى المنطقة. وقال كيربي إن ماكغورك عاد بعد إجراء محادثات بشأن الأسرى في المنطقة.

من عمليات تبادل الأسرى التي حصلت في نوفمبر الماضي (أرشيفية)
من عمليات تبادل الأسرى التي حصلت في نوفمبر الماضي (أرشيفية)
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يأتي هذا بينما يلتقي مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي. آي. إيه) "في الأيام المقبلة في باريس" مسؤولين كباراً من مصر وإسرائيل وقطر لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، وفق ما أفاد مصدر أمني من دولة مشاركة في المفاوضات لوكالة "فرانس برس".

وأكد المصدر لوكالة "فرانس برس" معلومات أوردتها صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية تفيد بأن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم في القريب العاجل إرسال ويليامز بيرنز إلى أوروبا لمحاولة التفاوض على إطلاق سراح المحتجزين في غزة مقابل هدنة من شهرين.

في سياق متصل أعلن البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الجمعة. كما بحث بايدن مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "الأحداث الأخيرة في إسرائيل وغزة، بما في ذلك الجهود لإطلاق سراح الأسرى"، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

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