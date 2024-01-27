أميركا تتحضر لأطول وأغرب انتخابات رئاسية بين رئيس حالي وسابق

يسير الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب على الطريق، ليصبحا أكبر شخصين من المرشحين الرئاسيين في تاريخ الولايات المتحدة، وهما يتحضران أيضاً في ما يمكن أن يصبح أطول حملة انتخابية عامة على الإطلاق.

وإذا نجح ترامب في تأمين ترشيح الحزب الجمهوري قريبا، فسيواجه الرجلان سباقا ماراثونيا واحدا لواحد في الانتخابات العامة المقررة في الخامس من نوفمبر. ويهدد اختبار التحمل هذا بإحداث صداع لكل من المرشحين والعاملين في حملتهم الانتخابية وللناخبين، الذين قالوا إنهم يخشون إعادة الانتخابات لعام 2020.

ويحب بايدن (81 عاماً) وترامب (77 عاماً) النوم في سريريهما ليلاً، وكلاهما أيضًا عرضة للأخطاء وسيظلان تحت الأضواء لعدة أشهر. وستحتاج حملاتهما إلى معرفة كيفية العمل خلال مثل هذا الجهد الطويل، مع تعديل كيفية جمع الأموال وإنفاقها أيضًا.

وفي الأيام الأخيرة، ارتكب كل من بايدن وترامب أخطاء لفتت الانتباه إلى عمريهما.

وخلال حدث أقيم مؤخراً في البيت الأبيض، خلط بايدن بين اثنين من وزراء حكومته، مما أربك وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس ووزير الصحة والخدمات الإنسانية كزافييه بيسيرا.

وفي نيو هامبشاير الأسبوع الماضي، خلط ترامب بين نيكي هيلي، التي تواصل تحديه على الترشيح، ورئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، حيث قدم نقاشًا ممتدًا ألقى فيه باللوم على هيلي لفشلها في تأمين مبنى الكابيتول الأميركي خلال أحداث 6 يناير 2021.

وجعلت انتصارات ترامب المتتالية في الانتخابات التمهيدية في نيو هامبشاير وفي أيوا المواجهة المباشرة تبدو حتمية.

وبحسب الوول ستريت جورنال، فهذا لا يحدث أبدًا في وقت مبكر من شهر يناير.

حرب كلامية بين بايدن وترامب خلال حملتيهما لانتخابات 2024

وحتى في تاريخ الانتخابات السريعة نحو الترشيح، كما حدث في عامي 1996 و2000، أدت الانتخابات التمهيدية التنافسية إلى الوصول إلى مرشح واحد في أواخر شهر مارس.

وستختبر انتخابات العودة الطويلة قدرة المرشحين على التحمل، وتعيد توزيع إنفاق أموال الحملة الانتخابية وتستهلك مساحة عقد الصفقات في الكابيتول هيل.

ومن المتوقع أن تتدفق مئات الملايين من الدولارات الإعلانية على ما يقرب من ست ولايات متأرجحة لتحديد نتيجة الانتخابات، ويسعى الجانبان إلى جمع المانحين لتمويل السباق الطويل.

كما أن الحملة غير معتادة لأنها تضع رئيسًا حاليًا ضد رئيس سابق، مما يعني أن أيًا منهما لن يتطلب أي تعريف للشعب الأميركي.

وبالنسبة لترامب، يتضمن ذلك تمييزه كأول رئيس أميركي سابق متهم بارتكاب جرائم فيدرالية ويواجه 91 تهمة مرتبطة بتعامله مع وثائق سرية وجهوده لإلغاء الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

ويهدف فريق بايدن إلى تذكير الناخبين الأميركيين بما لم يعجبهم في فترة ولايته الأولى ولماذا صوتوا لصالحه.

حيث يعتقد فريق بايدن أن أرقام استطلاعات الرأي الباهتة للرئيس ستتحسن بمجرد تركيز الناخبين على الدراما والفوضى التي أحاطت بترامب وقراره بالتشبث بالسلطة بعد انتخابات عام 2020. ومع اقتراب مثل هذه المنافسة، بدأ الرئيس في مهاجمة ترامب بشكل أكثر مباشرة. وتسلط الحملة الضوء على التعليقات التي أدلى بها ترامب والتي يشير فيها إلى أنه سيحكم مثل الدكتاتور في أول يوم له في منصبه، وتجادل بأن ترامب سيزيد من تهديد حقوق الإجهاض.

فريق ترمب يركز على إنجازات ترامب

ويعتزم ترامب وفريقه أن يطلبوا من الناخبين أن يتذكروا اقتصاد ما قبل الوباء، عندما كانت تكلفة اقتراض الأموال منخفضة والغاز أقل تكلفة.

ويؤكد ترامب أن العالم كان يشعر بمزيد من الاستقرار في ذلك الوقت، مع هدوء الجيوش الروسية والشرق الأوسط أقل اضطرابا.

ترامب، الذي ركز أكثر على بايدن خلال أحداثه الأخيرة، سوف يطرح في الانتخابات العامة حجة مفادها أن الديمقراطيين متساهلون على الحدود، ويسمحون بالهجرة غير الشرعية وتدفق الفنتانيل المخدر.

وعندما سُئل بايدن مؤخراً عما إذا كانت الحدود آمنة، أجاب: "لا، ليست كذلك"، ودعا الجمهوريين إلى الموافقة على الإصلاح الشامل الذي يقترحه.

وتمنح معظم استطلاعات الرأي الوطنية التي أجريت في الأسابيع الأخيرة ترامب ميزة واضحة على بايدن، وأظهر استطلاع أجرته رويترز/إبسوس يوم الخميس أن ترامب يتقدم على بايدن بنسبة 6 نقاط مئوية، 40% إلى 34%.

وقال حوالي 70% من الذين شملهم الاستطلاع، بما في ذلك ما يقرب من نصف الديمقراطيين، إنهم يوافقون على أن بايدن لا ينبغي أن يسعى إلى إعادة انتخابه.

وقال 56% بما في ذلك حوالي ثلث الجمهوريين، إنه لا ينبغي لترامب الترشح. واتفق ثلاثة أرباع المستجيبين على أن بايدن أكبر من أن يعمل في الحكومة.