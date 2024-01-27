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مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان ووزير الخارجية الصيني وانغ يي
اليمن والحوثي

واشنطن تستنجد بالصين لوقف هجمات الحوثي بالبحر الأحمر

مستشار الأمن القومي الأميركي طلب من وزير الخارجية الصين أن تستخدم بكين نفوذها مع إيران لوقف هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر

العربية.نت
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أعلنت مسؤولة كبيرة في البيت الأبيض السبت أن الولايات المتحدة طلبت من الصين استخدام "نفوذها" لدى إيران بهدف "وقف" هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأضافت المسؤولة: "أبلغتنا بكين أنها تبحث الموضوع مع إيران، لكننا نرى ما يحصل في الوقائع، ويبدو أن هذه الهجمات مستمرة"، لافتةً إلى أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك سوليفان أثار هذه القضية خلال مباحثات أجراها للتو في بانكوك مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي.

دورها نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قوله إن سوليفان ضغط على وزير الخارجية الصيني وانغ يي لاستخدام نفوذ بكين للمساعدة في كبح دعم إيران لجماعة الحوثيين.

وذكر المسؤول أن بكين قالت لواشنطن إنها تثير هذه المسألة مع طهران، وأضاف أن الولايات المتحدة تنتظر لمعرفة ما إذا ما كانت الصين تفعل ذلك ومدى فاعلية ذلك التواصل.

يذكر أن الدبلوماسيان الأميركي والصيني عقدا اجتماعات ليومين فيبانكوك.

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يأتي هذا بينما شنّت القوات الأميركية فجر السبت ضربات استهدفت موقعاً للحوثيّين في اليمن بعد أن هاجم الانقلابيون سفينة نفطية بريطانية "اشتعلت فيها النيران" في خليج عدن، في أحدث فصول حملتهم على حركة الملاحة البحرية الدولية.

والجمعة،أسقطت الولايات المتحدة صاروخاً بالستيّاً مضادّاً للسفن أُطلق من "المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن" باتجاه سفينة عسكرية أميركية في خليج عدن.

ومنذ نحو شهرين، ينفّذ الحوثيون هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب.

ولمحاولة ردع الحوثيين وحماية الملاحة في المنطقة الاستراتيجية التي يمرّ عبرها 12% من التجارة العالمية، شنّت القوّات الأميركية والبريطانية سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة لهم في اليمن.

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