"فشل ذريع".. رئيس مجلس النواب الأميركي يعلق على قرار بايدن

انتقد رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بتعليق إبرام عقود جديدة لتصدير الغاز المسال، وقال إن القرار يساعد موسكو، ويجعل أوروبا تعتمد على الصادرات الروسية، واعتبره "فشلا مقززا".

وكتب جونسون على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "قرار الرئيس بايدن بوقف بناء محطات تصدير الغاز الطبيعي أمر شائن. من خلال الركوع للناشطين في مجال المناخ، يعمل الرئيس على تعزيز قدرات روسيا".

President Biden’s decision to place a pause on pending natural gas export terminals is outrageous.



By bending the knee to climate activists, the President is empowering Russia, weakening U.S. energy security, and forcing Europe’s reliance on dirty, Russian exports.



An abject… — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) January 26, 2024

وأشار رئيس النواب الأميركي إلى أن قرار بايدن، يضعف أمن الطاقة الأميركي، ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى الاعتماد على "الصادرات الروسية القذرة".

ووصف جونسون قرار الرئيس الأميركي بايدن بأنه "فشل ذريع".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن البيت الأبيض عن وقف مؤقت لإصدار تصاريح لتصدير الغاز الطبيعي المسال، الذي كان على مدى العامين الماضيين يحل محل المواد الخام الروسية في الأسواق العالمية.

وتم تبرير صدور القرار بالتماشي مع تغيرات المناخ، التي اعتبرها البيت الأبيض "التحدي الوجودي والتهديد الرئيسي في عصرنا".

وفي ديسمبر 2023، قال نائب رئيس الحكومة الروسية ألكسندر نوفاك، إن روسيا تخطط لاحتلال 15-20% من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي بحلول عام 2035، وهي نفس الكمية التي كانت تشغلها سابقا إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.