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FILE - Republican presidential candidate former President Donald Trump speaks at a primary election night party in Nashua, N.H., Jan. 23, 2024. A jury is trying to determine if the $83 million defamation judgement will be enough to deter Trump from continuing his attacks on E. Jean Carroll. The jury hit Trump with the exorbitant defamation award Friday, Jan. 26, finding the former president maliciously damaged Carroll's reputation after she accused him of sexually assaulting her in a Manhattan department store. (AP Photo/Matt Rourke, File)
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب
ترامب

ترامب يحذّر من "كارثة وشيكة" بسبب "اتفاق سيء" بشأن الهجرة

الرئيس الأميركي السابق أكد معارضته لقانون اتفق عليه الحزبان ويربط بين أمن الحدود والمساعدات لأوكرانيا.. وأضاف: "اتفاق سيئ بشأن الحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"

العربية.نت
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أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت معارضته لمشروع قانون جديد لتنظيم الهجرة توافق عليه الحزبان الجمهوري والديمقراطي، وتعهد الرئيس جو بايدن بتطبيقه "لإغلاق" الحدود مع المكسيك في حال شهدت تدفقات كبيرة.

وتحوّل مشروع القانون إلى مادة تجاذب باعتبار أن الهجرة من القضايا الساخنة التي يتم استخدامها في الحملات للانتخابات الرئاسية التي تقترب على الأرجح من جولة إعادة بين ترامب وبايدن.

وألقى بايدن بثقله وراء مشروع القانون المقترح الجمعة، مشدداً على أنه يضم مجموعة إصلاحات تعد "الأقوى" لضبط الحدود. وقال في بيان "سيمنحني هذا، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أعطيت هذه السلطة فسأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح نافذاً".

ووضع ترامب قضية الهجرة في مقدم شعارات عودته إلى البيت الأبيض، محذراً من الوضع على الحدود التي يسهل اختراقها، ومنتقداً بشدة الجمهوريين الذين يدعمون مشروع القانون في مجلس الشيوخ.

وكتب الرئيس السابق على منصته تروث سوشال السبت "إن اتفاقاً سيئاً للحدود أسوأ بكثير من عدم وجود اتفاق"، مضيفاً أن الوضع الحالي يشبه "كارثة على وشك الحدوث".

مهاجرون يحاولون العبور من المكسيك لولايات المتحدة
مهاجرون يحاولون العبور من المكسيك لولايات المتحدة
حاكم ولاية تكساس يتجاهل قرار المحكمة العليا بإزالة الحواجز على الحدود  أميركا أميركا وبايدن حاكم ولاية تكساس يتجاهل قرار المحكمة العليا بإزالة الحواجز على الحدود 

وبعد الضغط الكثيف الذي مارسه ترامب، أعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون في رسالة مفتوحة الجمعة أنه في حال إقرار مجلس الشيوخ لقانون الهجرة فإنه لن يمر أبداً في مجلس النواب.

والاتفاق الذي يجري التفاوض عليه بين الديمقراطيين والجمهوريين يتعدى كونه يعالج مخاوف الأميركيين بشأن التدفق الهائل للمهاجرين عبر المكسيك، إذ يشمل أيضاً تزويد أوكرانيا بمساعدات عسكرية حيوية.

وكاد هذا الاتفاق أن يدخل حيز التنفيذ قبل أيام قليلة، وهو يقضي بمقايضة إقرار المساعدات لكييف، إحدى أولويات بايدن، بتوفير تمويل لتشديد أمن الحدود، وفق مطالب الجمهوريين.

وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا دالتون الخميس إن إدارة بايدن تعمل "بحسن نية" مع الجمهوريين للتوصل إلى اتفاق، معربةً عن أملها أن يبقى الجميع "على طاولة المفاوضات حتى نتمكن من القيام بذلك".

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