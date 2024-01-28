"في كامل تركيزي".. فيديو لترامب ينقض على نيكي هيلي!

ردا على انتقادات صدرت مؤخرا عن منافسته على نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية نيكي هيلي بشأن عمره وزلات لسانه، أكد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه يشعر بأنه "أكثر تركيزا مما كان عليه قبل 20 عاماً".

Trump says he feels mentally sharp after Haley attacks his age, gaffes



“I'll tell you what, I feel sharper now than I did 20 years ago. I really do. I don't know. It's probably not true, it's probably not true and I think anybody running for president should take an aptitude or… pic.twitter.com/eeoi7HMgac — Leon Carson (@LeonCar68345362) January 28, 2024

وأضاف ترامب أيضاً، أمس السبت، في تجمع انتخابي في ولاية نيفادا، أنه يتعين أن يخضع المرشحون للانتخابات الرئاسية لاختبارات لقياس الإدراك، وهو ما بدا أنه رد على تحدٍّ من هيلي التي دعت إلى الأمر ذاته، مشيرة إلى عمر ترامب (77 عاما)، والرئيس الديمقراطي جو بايدن (81 عاما).

وكانت هيلي قد وصفت أداء ترامب في الأيام القليلة الماضية، بأنه مرتبك، وشككت في قدرته على تولي مهام الرئاسة في هذا العمر.

زلات لسان

يذكر أن ترامب ارتكب مؤخراً بعض زلات اللسان، وخلط بين هيلي ورئيسة مجلس النواب السابقة المنتمية للحزب الديمقراطي نانسي بيلوسي خلال خطاب ألقاه في 19 يناير /كانون الثاني.

وبدا في بعض الأحيان كأنه يغمغم بكلمات متداخلة، كما بدا كأنه يلمح أيضا إلى أن الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما لا يزال في المنصب.

فيما يكاد يكون ترامب متأكدا من الفوز بجميع أصوات مندوبي نيفادا البالغ عددهم 26 لأن هيلي لا تنافس في هذا المؤتمر الحزبي.

وضمن فوز ترامب المتتالي في انتخابات الحزب الجمهوري في ولايتي أيوا ونيوهامبشير ترشيح حزبه للسباق نحو البيت الأبيض، لكنه يشعر بالغضب لأن هيلي آخر منافسيه الجمهوريين رفضت الانسحاب.

وتعهدت هيلي بمواصلة حملتها الانتخابية في ولاية ساوث كارولينا وخارجها.

"مرتبك"

وبعد وقت قصير من خطاب ترامب، ظهرت هيلي في تجمع انتخابي في ولاية ساوث كارولينا. وجددت القول إن ترامب بدا مؤخرا "مرتبكا"، وقالت إنه إذا كان يريد الخضوع لاختبار لقياس الإدراك "فلا ينبغي أن تكون لديه مشكلة في إجراء مناظرة معي لأن هذا هو الاختبار النهائي للكفاءة العقلية لأي شخص يترشح للرئاسة".

في حين رفض ترامب المشاركة في أي من مناظرات ترشيح الحزب الجمهوري، ويرفض إجراء مناظرة مع هيلي.