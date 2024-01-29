بعد مقتل 3 جنود أميركيين.. بايدن يؤكد: سنرد

تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد بالرد بعد هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا حمّل مسؤوليته لفصائل مدعومة من إيران.

وأضاف أثناء قيامه بزيارة إلى ولاية ساوث كارولينا: "كان يومنا صعباً الليلة الماضية في الشرق الأوسط. فقدنا 3" جنود أميركيين، قبل أن يتعهد بأن الولايات المتحدة "سترد"، وفق فرانس برس.

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فصائل مسلحة مدعومة من إيران

يشار إلى أن بايدن كان قال في بيان نشره البيت الأبيض، بوقت سابق الأحد، إن الهجوم نفذته فصائل مسلحة مدعومة من إيران وتعمل في سوريا والعراق، لافتاً إلى أن واشنطن لا تزال تتحرى الأمر وتجمع الحقائق بشأن الهجوم.

كما أكد أن بلاده ستحاسب "جميع المسؤولين" عن مقتل وإصابة الجنود الأميركيين "بالتوقيت والطريقة المناسبَيْن".

يذكر أن 3 من عناصر الجيش الأميركي قتلوا وأصيب 34 الأحد في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا.

تصاعد التوتر

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات، من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 150 هجوماً من قبل تلك الفصائل منذ 17 أكتوبر الماضي.

فيما هددت الفصائل الأسبوع الماضي ببدء مرحلة ثانية من الهجمات تتضمن تكثيف ضرباتها في البحر الأبيض المتوسط لمحاصرة مواني إسرائيل.

في المقابل، نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.

وتنشر الولايات المتحدة 900 جندي في سوريا، و2500 جندي على الأراضي العراقية ضمن قوات التحالف التي تقدم المشورة والمساعدة للقوات المحلية من أجل منع عودة تنظيم "داعش"، الذي سيطر عام 2014 على مساحات كبيرة من الأراضي في البلدين قبل هزيمته.