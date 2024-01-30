أميركا تزود أوكرانيا بقنبلة دقيقة جديدة بعيدة المدى

في إطار سعيها الدؤوب لدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، نجح البنتاغون في اختبار قنبلة دقيقة جديدة بعيدة المدى، ومن المتوقع أن تصل إلى ساحة المعركة في أوكرانيا الأربعاء، وفقاً لما قاه مسؤول أميركي وثلاثة مصادر لموقع "بوليتكو" الأميركي.

وستتسلم أوكرانيا الدفعة الأولى من القنابل ذات القطر الصغير التي يتم إطلاقها من الأرض، وهو سلاح جديد طويل المدى من صنع شركة بوينغ، لا تملكه حتى الولايات المتحدة في مخزونها، وفقاً للمصادر الأميركية.

وقال المسؤول الأميركي إنه من المتوقع أن تشكّل القنبلة الجديدة، التي يمكنها التحليق لمسافة حوالي 90 ميلاً، "قدرة كبيرة لأوكرانيا". وأضاف المسؤول الأميركي: "هذا يعني منحهم قدرة هجومية أعمق لم تكن لديهم، وهو يكمّل ترسانتهم النارية بعيدة المدى، وهو مجرد سهم إضافي في الجعبة سيسمح لهم بفعل المزيد".

ويتكون السلاح، الذي شاركت في تطويره شركتا بوينغ وساب، من قنبلة موجهة بدقة تزن 250 رطلاً مربوطة بمحرك صاروخي ويتم إطلاقها من قاذفات أرضية مختلفة.

ويمتلك الجيش الأمريكي نسخة مماثلة من القنبلة يتم إطلاقها من الجو، لكن النسخة التي يتم إطلاقها من الأرض لا توجد بعد في المخزون الأميركي.

وأعلن البنتاغون في فبراير 2023 أن إدارة لرئيس جو بايدن ستزود أوكرانيا بالقنبلة الجديدة. لكن قبل إرسال النسخة الجديدة، كان الجيش الأميركي بحاجة إلى اختبار السلاح، واستغرق ذلك عدة أشهر.

وأشرف الجيش على اختبار القنبلة الجديدة الموجهة بدقة قبل تقديم ختم الموافقة على إرسال السلاح إلى أوكرانيا، وفقاً لمصدر في الصناعة الدفاع.

وتم إنشاء النسخة التي تم إطلاقها من الجو في عام 2019، ولكن على الرغم من الاختبارات الناجحة، لم تقم شركتا BoeingوSaab ببيعها حتى قررت الولايات المتحدة التبرع بها لأوكرانيا كجزء من حزمة مساعدات.

وقد زودت إدارة بايدن أوكرانيا بالفعل بعدد محدود من الأسلحة طويلة المدى.