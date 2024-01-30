اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مقر البنتاغون (أرشيفية من رويترز)

البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أعلن البنتاغون الاثنين ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة إلى أكثر من 40.

وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الهجوم يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران.

توقيت حساس.. هذه خيارات بايدن للرد على ضربة الأردن أميركا الشرق الأوسط توقيت حساس.. هذه خيارات بايدن للرد على ضربة الأردن
مادة اعلانية

كما أضافت: ""نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية".

"لا نسعى للحرب.. لكن"

فيما أردفت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.

وأوضحت: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".

من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترد بحزم على أي استهداف على قواتها في المنطقة.

وقال خلال مؤتمر صحافي الاثنين: "نحذر كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إسرائيل تنفذ خطة لإقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر في غزة بعد تدمير مبان وزرع ألغام إسرائيل تنفذ خطة لإقامة منطقة عازلة بعمق كيلومتر في غزة بعد تدمير مبان وزرع ألغام
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط