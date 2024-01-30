البنتاغون: هجوم الأردن يحمل بصمات كتائب حزب الله العراقي
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بعد الضربة التي استهدفت قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن قرب الحدود مع سوريا، أعلن البنتاغون الاثنين ارتفاع عدد العسكريين الأميركيين المصابين في الهجوم بطائرة مسيرة إلى أكثر من 40.
وقالت المتحدثة باسم البنتاغون سابرينا سينغ في مؤتمر صحافي إن الهجوم يحمل "بصمات" كتائب حزب الله العراقي المدعومة من إيران.
كما أضافت: ""نعلم أن إيران تمول الجماعات التي تهاجم القوات الأميركية".
"لا نسعى للحرب.. لكن"
فيما أردفت أن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إيران تسعى للدخول في حرب معها وأن واشنطن لا تسعى للحرب أيضاً.
وأوضحت: "لا نسعى للحرب، لكننا سنتحرك ونرد على الهجمات التي تتعرض لها قواتنا".
من جانبه أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن بلاده سترد بحزم على أي استهداف على قواتها في المنطقة.
وقال خلال مؤتمر صحافي الاثنين: "نحذر كل من يحاول الاستفادة وتوسيع الصراع في المنطقة".
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