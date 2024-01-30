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من قاعدة التنف (أرشيفية من أسوشييتد برس)

خيارات أميركية مطروحة للرد على ضربة الأردن.. صحيفة تكشف

دبي - العربية.نت
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بعدما توعدت الولايات المتحدة بالرد على الهجوم بطائرة مسيرة الذي طال قاعدة عسكرية أميركية شمال شرقي الأردن الأحد وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين، كشف مسؤولون أميركيون أن الرئيس جو بايدن أمر مستشاريه بتقديم خيارات للرد على الاستهداف.

وقالوا إن من بين الخيارات المطروحة أمام البنتاغون استهداف أفراد إيرانيين في سوريا أو العراق، أو أصول بحرية إيرانية في الخليج، وفق ما نقلت عنهم صحيفة "بوليتيكو" الثلاثاء.

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كما أضافوا أن الرد الأميركي على قصف قاعدة التنف سيبدأ على الأرجح خلال يومين من موافقة بايدن، وسيكون على شكل موجات من الهجمات ضد مجموعة من الأهداف.

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