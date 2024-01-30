اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
دونالد ترامب (أسوشييتد برس)
محاكمة ترامب

ضربة قضائية أخرى محتملة ضد ترامب في قضية الاحتيال المالي

الحكم القضائي المرتقب قد يكون الثاني تحت بند دفع غرامات مالية كبرى

واشنطن - بندر الدوشي
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

من الممكن أن يوجه قاض في نيويورك ضربة مالية وقانونية أخرى للرئيس السابق دونالد ترامب هذا الأسبوع في حكم متوقع للغاية في محاكمته بتهمة الاحتيال المدني في ولاية نيويورك.

ويمكن أن يكون للقرار آثار واسعة النطاق على حملة المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024. وقد يواجه ترامب وإمبراطورية الأعمال التجارية لعائلته أيضًا عقوبات مالية شديدة وقيودًا كبيرة على قدرتهم على العمل في نيويورك.

وقال القاضي آرثر إنجورون، الذي يشرف على القضية، إنه قد يصدر حكمًا بحلول يوم الأربعاء. وطلبت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، من المحكمة أن تأمر ترامب وشركته بدفع غرامات بقيمة 370 مليون دولار لارتكابهم الاحتيال المالي لمدة سنوات وفقا لموقع "أكسيوس".

وسيأتي الحكم في قضية الاحتيال المدني بعد فترة وجيزة من أمر هيئة محلفين في نيويورك ترامب بدفع 83.3 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول بتهمة التشهير بها من خلال التعليقات التي أدلى بها أثناء إنكار مزاعم الاعتداء الجنسي عليها.

وتعتبر قضية الاحتيال المدني واحدة من العديد من الإجراءات القانونية المعلقة لترامب. ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات وسعى للاستفادة من مشاكله القانونية أثناء حملته للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة عام 2024.

وحكم القاضي إنجورون بالفعل بأن ترامب ارتكب الاحتيال لمدة سنوات من خلال تضخيم ثروته وأصوله، لذلك تم تضييق نطاق القضية لتشمل الدعاوى الأخرى التي رفعتها المدعية العامة جيمس.

ترامب منتقداً بايدن: دفعنا إلى شفا حرب عالمية ثالثة أميركا الانتخابات الأميركية ترامب منتقداً بايدن: دفعنا إلى شفا حرب عالمية ثالثة
أحكام قضائية بملايين الدولارت.. ثروة ترامب تتبخر أميركا أحكام قضائية بملايين الدولارت.. ثروة ترامب تتبخر

ولأن ترامب تنازل عن حقه في المحاكمة أمام هيئة محلفين، سيكون إنجورون هو صاحب القرار الوحيد في تلك المطالبات الأخرى والعقوبات المحتملة.

وبغض النظر عن نتيجة المحاكمة، فقد تلقى ترامب وعائلته بالفعل بعض العقوبات.

وقام القاضي إنجورون، كعقاب لارتكابه الاحتيال، بإزالة شهادات وتصريحات العمل من ترامب واثنين من أبنائه ومنظمة ترامب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما مليار روبوت بشري يشارك سكان الأرض حياتهم خلال 20 عاما
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط