الخزانة الأميركية: عقوبات على كيانات وأفراد بلبنان وتركيا لدعم فيلق القدس الإيراني

فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الأربعاء عقوبات على ثلاثة كيانات وفرد في لبنان وتركيا لتقديمهم دعما لشبكة مالية تابعة لجماعة حزب الله اللبناني وفيلق القدس الإيراني، بالإضافة إلى عقوبات على ثلاثة كيانات لدورهم في زعزعة أمن واستقرار السودان.

وقالت الوزارة في بيان إن الكيانات الثلاثة الموجودة في لبنان وتركيا "جمعت إيرادات تقدر بمئات الملايين من الدولارات من بيع سلع إيرانية، بما في ذلك للحكومة السورية. مبيعات هذه السلع توفر مصدر تمويل رئيسي لأنشطة الحرس الثوري الإيراني- وفيلق القدس وحزب الله الإرهابية المستمرة ولدعم المنظمات الإرهابية الأخرى في المنطقة".

وفي بيان آخر، قالت الخزانة الأميركية إنها فرضت عقوبات على ثلاثة كيانات "لدورها في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان".

واعتبر البيان أن هذه العقوبات "تشير إلى التزام الولايات المتحدة المستمر برصد وعزل مصادر تمويل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بصفتهما الطرفين الرئيسيين في الصراع الدائر في البلاد".

كان المجلس الأوروبي قد فرض الأسبوع الماضي عقوبات على ستة كيانات سودانية منها ثلاثة كيانات تابعة للقوات المسلحة وثلاثة تابعة لقوات الدعم السريع، قال إنها ضالعة في الحرب الدائرة منذ أبريل نيسان بين الجانبين.