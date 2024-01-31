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This satellite photo from Planet Labs PBC shows a military base known as Tower 22 in northeastern Jordan, on Oct. 12, 2023. Three American troops were killed and many were wounded Sunday, Jan. 28, 2024, in a drone strike in northeast Jordan near the Syrian border, President Joe Biden said. He blamed Iran-backed militia groups for the first U.S. fatalities after months of strikes against American forces across the Middle East amid the Israel-Hamas war. U.S. officials identified Tower 22 as the site of the attack. (Planet Labs PBC via AP)
القاعدة الأميركية في الأردن التي استهدفها هجوم أدى لمقتل 3 جنود
الشرق الأوسط

بايدن يواصل دراسة خيارات الرد على هجوم الأردن "بطريقة مناسبة"

أميركا تحمّل "المقاومة الإسلامية في العراق" مسؤولية الهجوم بطائرة مسيرة على قاعدة أميركية في الأردن خلف 3 قتلى أميركيين

العربية.نت
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أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن "المقاومة الإسلامية في العراق" تقف وراء هجوم بمسيّرة أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في قاعدة عسكرية في الأردن.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إن "دوائر الاستخبارات لدينا تميل إلى (فرضية) أن مجموعة المقاومة الإسلامية في العراق نفّذت" الهجوم.

يذكر أن "المقاومة الإسلامية" هي مجموعة ميليشيات عراقية مدعومة من إيران.

يأتي هذا الاتهام في الوقت الذي هددت فيه إيران، الأربعاء، "برد حاسم" على أي هجوم أميركي عليها، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تحمل طهران المسؤولية عن الهجوم.

وأشارت الولايات المتحدة إلى أنها تستعد لشن ضربات انتقامية في الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم بطائرة مسيرة الأحد الذي أدى أيضاً إلى إصابة ما لا يقل عن 40 جندياً في (البرج 22)، وهي قاعدة في شمال شرقي الأردن ضرورية للوجود الأميركي في سوريا المجاورة.

الجنود القتلى
الجنود القتلى

وقال كيربي الأربعاء إن الولايات المتحدة تعتقد أن الهجوم تم التخطيط له وتوفير الموارد له وتسهيله من قبل "المقاومة الإسلامية في العراق"، وهي مظلة تضم جماعة كتائب حزب الله المسلحة.

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وأضاف كيربي أن الرئيس الأميركي جو بايدن "يعتقد أنه من المهم الرد بطريقة مناسبة".

وأفاد بأن بايدن يواصل دراسة خيارات الرد على الهجوم، لكنه قال إن الولايات المتحدة سترد "في التوقيت والطريقة" المناسبين لها، مضيفاً أنه "لن يكون لمرة واحدة".

وقال "كونكم لم تروا أي (رد) في الساعات الـ48 الأخيرة، لا يعني أنكم لن تروا شيئا.. ما سترونه أولا لن يكون الأخير".

ونفى كيربي بيان ميليشيا كتائب حزب الله العراقية الذي أعلن فيه "وقف العمليات العسكرية والأمنية" ضد القوات الأميركية. وشدد على أنه لا يمكن أخذ الجماعة على محمل الجد، وأضاف: "إنها ليست المجموعة الوحيدة التي تهاجمنا".

هذا ولا تزال هناك مخاوف من أن أي ضربات أميركية إضافية ربما تفاقم الاضطرابات في منطقة متوترة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة، والهجمات المستمرة التي يشنها الحوثيون على السفن بالبحر الأحمر.

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