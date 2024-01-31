ماسك ينتقد سياسة بايدن: عدد المهاجرين لأميركا الشهر الماضي يفوق عدد المواليد

أعلن رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك، الأربعاء، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي تجاوز عدد الأطفال الذين ولدوا في البلاد في الفترة ذاتها.

وكتب ماسك على حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا): "تدفق المهاجرين غير الشرعيين يتزايد بشكل كبير، وخلال الشهر الماضي تجاوز عدد المهاجرين غير الشرعيين الوافدين عدد الأطفال المولودين في أميركا".

If Denver is having trouble with 40,000 illegals, how will they handle the next 400,000?



The illegal influx is growing exponentially and just exceeded babies born in America last month! https://t.co/HGr0zF3rns — Elon Musk (@elonmusk) January 30, 2024

واتهم الملياردير الأميركي في وقت سابق، إدارة الرئيس جو بايدن بتشجيع الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن "الأرقام تتحدث عن نفسها".

وادعى حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت، الاثنين، أن الرئيس بايدن ينتهك القانون الفيدرالي لأنه يرفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، مضيفًا أنه يمنح "الإفراج المشروط الجماعي" للمواطنين الأجانب الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وصرح الرئيس بايدن أنه قد عمل كل ما بوسعه لحل قضية الهجرة غير الشرعية، ودعا لمنحه صلاحيات إضافية للتعامل مع الأزمة على الحدود.

ويأتي ذلك على خلفية تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، واشتداد الجدل بين سلطات ولاية تكساس والسلطات الفدرالية بهذا الشأن.

يُذكر أن أمن الحدود والإجراءات ضد الهجرة غير الشرعية كان من بين المواضيع التي دارت حولها خلافات بين الجمهوريين والديمقراطيين، ما أدى إلى تعطيل التشريع الذي يقضي بتخصيص 106 مليارات دولار لتمويل مختلف المشاريع والبرامج، بما في ذلك تمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل.

وكان 26 مدعيًا عامًا جمهوريًا طالبوا في رسالة، الاثنين، إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن "بإنفاذ القوانين التي تؤمن الحدود الجنوبية".

وتعتبر هذه الخطوة بمثابة إظهار الدعم لمشرعي الحزب الجمهوري في تكساس، الذين يقاومون قرار المحكمة العليا الأميركية والذي سمح بإزالة الأسلاك الشائكة على الحدود الجنوبية.

ويقول المدعون العامون في الرسالة، إن الرئيس بايدن فشل في واجبه الدستوري بالدفاع عن الولايات من غزو الحدود مع وصول عدد قياسي من المهاجرين إلى الحدود.

وتقول الرسالة الموجهة إلى بايدن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس، إن الحكومة الفيدرالية "يجب أن تعمل على وقف هذه الأزمة، لكنها ليست كذلك".