مصادر: الرد الأميركي سيستمر أسابيع وسيشمل أهدافاً إيرانية

في حين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لم تضع بعد اللمسات النهائية على أهداف الضربات الانتقامية ضد الجماعات المسلحة المدعومة من إيران والمسؤولة عن الهجوم الذي أدى لمقتل 3 جنود أميركيين في الأردن نهاية الأسبوع الماضي، إلا أن المسؤولين الأميركيين يصفون بأن ما سيحدث سيكون "حملة" قد تستمر "أسابيع"، وفقاً لما ذكرته شبكة NBC نقلاً عن مصادرها.

ومن المتوقع أن تشمل الحملة أهدافاً إيرانية خارج إيران، وستتضمن الحملة "ضربات حركية وعمليات سيبرانية" في آن واحد، ومن المحتمل أن تكون الأهداف في أماكن متعددة في العديد من البلدان.

وكان بايدن قد أعلن الثلاثاء أنه قرر كيفية الرد على الهجوم على القاعدة الأميركية في الأردن، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين.

من جهته طالب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الولايات المتحدة "بالكف عن لغة التهديد والبحث عن حل سياسي"، مهدداً بأن رد بلاده سيكون حاسماً وفورياً في حال وقوع هجوم عليها من قبل أميركا. وأفادت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية، الأربعاء، بأن إيران سترد بشكل "حاسم وقوي" على أي هجوم على أراضيها ومصالحها ورعاياها.

ونقلت الوكالة عن بعثة إيران في الأمم المتحدة نفيها الأنباء عن تلقي طهران رسائل من الولايات المتحدة عبر وسطاء خلال اليومين الماضيين. وأضافت "إرنا" أن طهران تعتبر أن وقوع أي هجوم على أراضيها "خط أحمر" سيواجه بالرد المناسب.

وقال الممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمس في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي إن بلاده "ليست مسؤولة عن إجراءات أي فرد أو مجموعة في المنطقة".

وفي السياق نفسه، وجه الحرس الثوري الإيراني الفصائل الموالية له في سوريا بإيقاف أنشطتها العسكرية ضد القواعد الأميركية في البلاد. وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء، أن هناك حالة استنفار مستمرة منذ يومين في جميع مواقع الفصائل الموالية لإيران في البادية السورية ودير الزور، وتحديداً في مواقع البوكمال ومنطقة المزارع في الميادين ومنطقة ريف تدمر، التي قال إنها تضم مسلحين من الحشد الشعبي العراقي.