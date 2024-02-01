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علما الصين وإيران
إيران و رئيسي

صينيون هرّبوا إلكترونيات أميركية لإيران.. وواشنطن تلاحقهم

الولايات المتحدة قالت إن عمليات التهريب تمت ما بين 2007 و2020، وذلك عبر "شركات واجهة" في الصين

العربية.نت
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قالت وزارة العدل الأميركية، الأربعاء، إن السلطات الأميركية وجهت اتهامات إلى أربعة مواطنين صينيين في جرائم تتعلق بتهريب مكونات إلكترونية أميركية المنشأ إلى إيران، بما في ذلك بعض المكونات التي يحتمل استخدامها لأغراض عسكرية.

وأضافت الوزارة في بيان أن المواطنين الصينيين متهمون بنقل مواد خاضعة لرقابة التصدير الأميركية عبر الصين وهونغ كونغ إلى كيانات خاضعة للعقوبات تابعة للحرس الثوري الإيراني ووزارة الدفاع الإيرانية.

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وتزعم الولايات المتحدة أنه في الفترة ما بين مايو 2007 ويوليو 2020، استخدمت الشركات الأربع شركات واجهة في الصين لتمرير لإلكترونيات، بما في ذلك بعض المكونات التي يمكن استخدامها في إنتاج الطائرات المسيرة وأنظمة الصواريخ الباليستية وغيرها من الاستخدامات العسكرية.

وقالت وزارة العدل إن المخطط المزعوم أدى إلى تصدير "كمية هائلة" من السلع ذات الاستخدام المزدوج ذات المنشأ الأميركي من الولايات المتحدة إلى إيران.

ونقل البيان عن ماثيو أولسن مساعد وزير العدل بقسم الأمن القومي قوله "مثل هذه الجهود للحصول بشكل غير قانوني على التكنولوجيا الأميركية تهدد بشكل مباشر أمننا القومي، وسنستخدم كل أداة متاحة لنا لقطع سلاسل التوريد غير المشروعة التي تغذي النشاط الخبيث للنظام الإيراني".

وذكر البيان أن الولايات المتحدة أصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين الذين ما زالوا جميعاً طلقاء.

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