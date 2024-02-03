بايدن: ضرباتنا ستتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا

أكد الرئيس الأميركي جو بايدن أن الضربات الأميركية التي شنت، الجمعة، على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا رداً على هجوم بمسيرة أسفر عن مقتل 3 جنود أميركيين في الأردن مؤخراً "ستتواصل".

وقال بايدن في بيان: "ردنا بدأ اليوم. وسيتواصل في أوقات وأماكن من اختيارنا"، مضيفاً: "لا تسعى الولايات المتحدة إلى نزاع في الشرق الأوسط أو في أي مكان آخر في العالم، لكن ليعلم أولئك الذين قد يسعون لإيذائنا أنكم إذا آذيتم أميركياً فسنرد"، وفق فرانس برس.

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أكثر من 85 هدفاً

وكان الجيش الأميركي قد أعلن، مساء الجمعة، تنفيذ ضربات جوية في العراق وسوريا استهدفت فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وفصائل مسلحة متحالفة معه.

كما أضاف أنه أصاب أكثر من 85 هدفاً في العراق وسوريا، موضحاً أن المنشآت المستهدفة شملت مراكز قيادة وتحكم وتجسس ومواقع تخزين صواريخ وطائرات مسيرة.

كذلك أردف أن الضربات الجوية استخدمت فيها أكثر من 125 قذيفة دقيقة التوجيه.

"انتهاك للسيادة العراقية"

في المقابل، قال المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن الضربات الأميركية الانتقامية تشكل "انتهاكاً للسيادة العراقية"، مبدياً خشيته من عواقب "وخيمة" على أمن العراق واستقراره.

وأكد يحيى رسول في بيان، حصول "غارات جوية تقودها الولايات المتحدة" على منطقة القائم عند الحدود مع سوريا وعلى "مناطق حدودية عراقية" أخرى.

كما شدد على أن "هذه الضربات تُعد خرقاً للسيادة العراقية، وتقويضاً لجهود الحكومة العراقية، وتهديداً يجر العراق والمنطقة إلى ما لا تُحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الأمن والاستقرار في العراق والمنطقة".

تصاعد التوتر

يذكر أن واشنطن كانت توعدت بشن ضربات انتقامية رداً على الهجوم بمسيّرة على قاعدة في الأردن.

ومنذ تفجر الحرب بين إسرائيل وحركة حماس بقطاع غزة، تصاعد التوتر بشكل عام في المنطقة وعلى عدة جبهات من العراق إلى سوريا فاليمن ولبنان، حيث تتواجد فصائل مسلحة موالية لإيران ومدعومة منها.

إذ تعرضت القواعد العسكرية التي تضم قوات أميركية في العراق وسوريا إلى أكثر من 165 هجوماً من قبل تلك الفصائل منذ 17 أكتوبر الماضي.

فيما نفذت القوات الأميركية أكثر من ضربة في البلدين على مقرات تلك المجموعات المسلحة، متوعدة بالمزيد إذا استمرت الهجمات.