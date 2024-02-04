في أقوى انتقاد لبايدن.. ماسك يحذر من دولة الحزب الواحد

وجه رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك هجوما حادا على إدارة بايدن والديمقراطيين مرة أخرى بسبب نهج الرئيس جو بايدن لتأمين الحدود الجنوبية، واتهم بايدن بالسماح لملايين الأشخاص بدخول البلاد عن قصد، حتى يتمكن الديمقراطيون من البقاء في السلطة بشكل دائم.

وهاجم الملياردير ماسك، المنتقد الصريح لأزمة بايدن الحدودية، الرئيس على موقع X في وقت متأخر من يوم الجمعة أثناء مشاركته عنوانًا إخباريًا لعام 2021، يكشف أن بايدن كان ينوي إعطاء الأولوية لتقديم الجنسية لما يقدر بنحو 11 مليون شخص أثناء وجوده في منصبه.

وكتب ماسك: "استراتيجية بايدن بسيطة للغاية". قم بإحضار أكبر عدد ممكن من المهاجرين غير الشرعيين إلى البلاد. 2. إضفاء الشرعية عليهم لإنشاء أغلبية دائمة وهذا يعني دولة الحزب الواحد.

ولهذا السبب فإنهم يشجعون الكثير من الهجرة غير الشرعية. إنها بسيطة وفعالة.

3.7 مليون مهاجر غير شرعي

ويُظهر تقرير إدارة الهجرة والجمارك (ICE) للعام المالي 2023، أن عدد المهاجرين غير الشرعيين المدرجين في القائمة غير المحتجزين قد ارتفع من 3.7 مليون في السنة المالية 2021 إلى ما يقرب من 4.8 مليون في السنة المالية 2022 ثم إلى ما يقرب من 6.2 مليون في السنة المالية 2023.

ومضى ماسك، وهو مهاجر قانوني من جنوب إفريقيا، في تثبيت منشوره في أعلى حسابه على صفحة X، مضيفًا في التعليق: "هذا يفسر سبب قلة عمليات الترحيل، حيث إن كل ترحيل هو صوت خاسر".

وتابع "كما حدث هذا الأسبوع، يمكنك الاعتداء فعليًا على ضباط الشرطة في وضح النهار في نيويورك، وإطلاق سراحك بدون كفالة، وشتم الجميع ولا يتم ترحيلك!! هذا أمر شنيع".

وعلق كذلك على هجوم المهاجرين على اثنين من ضباط شرطة نيويورك، وكتب أنه "غير منطقي" بعد إطلاق سراح العديد منهم بكفالة. "ما الفائدة من اعتقال المجرمين إذا لم يتم فعل أي شيء !؟". وعلق ماسك لاحقًا عن تقرير عن امرأة فنزويلية تم القبض عليها ثماني مرات خلال الأشهر الستة الماضية. قائلا "لا سجن ولا ترحيل".

وكان قد جادل سابقًا بأن الحصول على وضع اللجوء بعد عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني أمر سهل مثل البحث على Google.

كما اقترح ماسك، مالك شركات تسلا وسبيس إكس وإكس (تويتر سابقًا)، أن يتم استخدام تدفق المهاجرين غير الشرعيين كخدعة لحصد الأصوات في الانتخابات المقبلة.

وفي الأسبوع الماضي، رد الملياردير على دعوات الرئيس بايدن لتمرير اتفاق بين الحزبين في مجلس الشيوخ لإصلاح المستويات غير المسبوقة من المهاجرين غير الشرعيين الذين يعبرون الحدود الجنوبية. وكتب ماسك: "لا حاجة لتمرير أي قوانين".

كما اتفق أيضًا مع رجل الأعمال والمستثمر في وادي السيليكون ديفيد ساكس الذي كتب الأسبوع الماضي أن الحدود مكسورة "لأن هذه الإدارة ترفض تطبيق القوانين الموجودة لدينا بالفعل".

ورد ماسك بكتابة "بالضبط".

وزار ماسك الحدود الجنوبية في إيجل باس بولاية تكساس في سبتمبر، وقام ببث ما رآه على الهواء مباشرة، مما أعطى الناس وصفًا مباشرًا لأزمة المهاجرين.

ويعمل الجمهوريون في مجلس النواب حاليًا على عزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بسبب تعامله مع الأزمة.

وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون الجمهوري، في قاعة مجلس النواب الأسبوع الماضي، إن بايدن ومايوركاس صمما "الكارثة" على الحدود الجنوبية.

وأضاف "إنه يدعو إلى الفوضى داخل أرضنا مما يمزق نسيج مجتمعنا، ويمكن للرئيس أن يضع حدا لذلك".

"والآن، بدلاً من قبول أي مساءلة أو مسؤولية عما فعلوه بوضوح، يريد الرئيس بايدن أن يحاول بطريقة أو بأخرى إلقاء اللوم على الكونغرس في كارثة إدارته عن عمد، إنه أمر مثير للضحك تمامًا.. ولا أحد ينخدع بهذا".