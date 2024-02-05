ترامب يكشف تفاصيل جديدة عن مقتل سليماني: نتنياهو تراجع قبل العملية بيومين

كشف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الأحد، معلومات جديدة حول مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني الذي قُتل في غارة أميركية بطائرة بدون طيار في العراق أوائل عام 2020، مؤكداً أن إسرائيل كانت جزءًا من خطط اغتيال سليماني، لكنها انسحبت قبل وقت قصير من تنفيذ الهجوم، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أو إسرائيل" Times of Istrael.

وقال ترامب في مقابلة على "فوكس نيوز" Fox News: "عندما قتلنا سليماني، تعلمون أنه كان من المفترض أن تفعل إسرائيل ذلك معنا.. لكن قبل يومين من العملية، قال بنيامين نتنياهو "لا يمكننا القيام بذلك". "لا يمكننا أن نفعل ذلك".

Donald Trump says that Iran called him before launching strikes in Iraq in response to the killing of Solemani to let him know that Americans were not going to be hit and they would intentionally miss their targets: “That was respect ”



pic.twitter.com/GzznAyD3Ni — Benny Johnson (@bennyjohnson) February 4, 2024

وأضاف ترامب: "كان لدي جنرال معين، وكان رائعًا، فقلت له: "هل يمكننا أن نفعل ذلك بأنفسنا؟" فقال: "يمكننا يا سيدي، الأمر متروك لك". فقلت: "سنفعل ذلك".

وكان موقع "أكسيوس" Axios قد نشر في عام 2021، تصريحات لترامب قال فيها إنه كان يتوقع أن تكون إسرائيل ونتنياهو أكثر نشاطا في العملية، ملمحًا إلى أنه سيكشف القصة الكاملة في المستقبل.

وقال ترامب للمراسل باراك رافيد، في مقابلة من أجل كتابه "سلام ترامب" حول اتفاقيات أبراهام وإعادة تشكيل الشرق الأوسط، قال إن "إسرائيل لم تفعل الشيء الصحيح"، وأضاف: "لا أستطيع أن أتحدث عن هذه القصة. لكنني شعرت بخيبة أمل كبيرة.. سيسمع الناس عن ذلك في الوقت المناسب".

وأشاد نتنياهو بترامب على الضربة التي أسفرت عن مقتل الجنرال النافذ في يناير 2020. وقال للصحافيين في ذلك الوقت: "إن ترامب يستحق التقدير الكامل لتصرفه بتصميم، بقوة وسرعة، وإننا نقف إلى جانب الولايات المتحدة بشكل كامل في معركتها العادلة من أجل الأمن والسلام والدفاع عن النفس".

وحول الهجوم الأخير على القاعدة الأميركية في الأردن والذي أدى لمقتل 3 جنود أميركيين وإصابة نحو 40 آخرين، قال ترامب إن الهجمات التي شنتها الميليشيات المسلحة الموالية لإيران على القوات الأميركية الأسبوع الماضي "لم تكن لتحدث معي على الإطلاق"، مؤكدا أن الإجراءات المتخذة في ظل إدارته دفعت طهران إلى إبلاغ واشنطن قبل أي هجوم لتجنب تصعيد كبير.

وأضاف، في إشارة إلى عملية مقتل سليماني: "لقد اتصلوا بي الإيرانيين وقالوا سيدي الرئيس يجب علينا أن نرد على الضربة القوية ولن نقتل أحدًا من جنودكم"، وأضاف ترامب "لقد ضربناهم بشدة وأتفهم ردة فعلهم بأنهم بحاجة إلى الرد من أجل شعبهم".

وأكد أنهم أبلغوه أنهم سوف يطلقون 16 صاروخا ولن نقتل أحدًا من جنودكم في القاعدة المستهدفة في العراق.. عليهم أن لا يتحركوا من قاعدتهم وسوف يكونون بخير، وفقا لتصريحات ترامب.

وتابع بالقول: "لم يقتل أحدٍ رغم انهم اطلقوا 18 صاروخا على القاعدة وكانت وسائل الإعلام الأميركية مستغربة من عدم قتل أي جندي أميركي".