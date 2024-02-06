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وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير (أرشيفية من فرانس برس)

بسبب تغريدة ابنه "المهينة".. وزير إسرائيلي يعتذر لبايدن

دبي - العربية.نت
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اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من عمر الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.

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وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الزهايمر الذي يمثل سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

لاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب ارتكب خطأ جسيما وأنه يرفض بشدة ذلك".

وأضاف الوزير باللغة العبرية أن "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

وبحسب بن غفير فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة... أعتذر عن حديث ابني".

تأتي هذه التغريدة، بعدما وقع الرئيس الأميركي الذي بلغ الـ 81 من عمره في نوفمبر الماضي، ضحية هفوة جديدة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ومفادها أن بايدن تحدث عن لقاء أخير جمعه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران خلال فعاليات مجموعة السبع في عام 2021، إلا أن الرئيس المذكور كان توفي عام 1996 أي قبل 30 عاما تقريبا في باريس.

ويرى ثلث المواطنين الأميركيين فقط أن الرئيس الحالي يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "CNN" في أبريل الماضي.

كما أظهر استطلاع في مارس/آذار الماضي، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير/كانون الثاني.

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