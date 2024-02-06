بسبب تغريدة ابنه "المهينة".. وزير إسرائيلي يعتذر لبايدن

اعتذر وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الثلاثاء، نيابة عن نجله الذي سخر من عمر الرئيس الأميركي جو بايدن وأشار إلى إصابته بالخرف.

وكتب شوفائيل بن غفير عبر حسابه على منصة إكس فوق صورة لبايدن: "من المهم رفع مستوى الوعي حول مرض الزهايمر الذي يمثل سببا رئيسيا للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن".

لاحقا، نشر والده على ذات المنصة وكتب أن "ابنه الحبيب ارتكب خطأ جسيما وأنه يرفض بشدة ذلك".

שובאל בני, אהוב לי מכל. אבל הלילה הוא עשה טעות חמורה בציוץ שאני מסתייג ממנו עמוקות.

ארצות הברית של אמריקה היא ידידתנו הגדולה והנשיא ביידן הוא ידיד ישראל. גם אם יש לי מחלוקת עם התנהלותו, אין שום מקום חלילה לסגנון מזלזל.

כבוד לבריות זה א׳ ב׳, כך אני מחנך את ילדיי.

מתנצל על דברי… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) February 6, 2024

وأضاف الوزير باللغة العبرية أن "الولايات المتحدة هي صديقتنا العظيمة والرئيس بايدن صديق لإسرائيل".

وبحسب بن غفير فإنه لا مكان لمثل هذه التعليقات "المهينة... أعتذر عن حديث ابني".

تأتي هذه التغريدة، بعدما وقع الرئيس الأميركي الذي بلغ الـ 81 من عمره في نوفمبر الماضي، ضحية هفوة جديدة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي كالنار في الهشيم، ومفادها أن بايدن تحدث عن لقاء أخير جمعه مع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران خلال فعاليات مجموعة السبع في عام 2021، إلا أن الرئيس المذكور كان توفي عام 1996 أي قبل 30 عاما تقريبا في باريس.

ويرى ثلث المواطنين الأميركيين فقط أن الرئيس الحالي يستحق إعادة انتخابه عام 2024، بينما يفضل الباقون رؤية شخص آخر في منصبه، وفقا لاستطلاع نشرته شبكة "CNN" في أبريل الماضي.

كما أظهر استطلاع في مارس/آذار الماضي، أن تصنيف الموافقة الإجمالي لبايدن كرئيس للدولة قد انخفض إلى 42% من 45% في يناير/كانون الثاني.