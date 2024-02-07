انتكاسة لنيكي هايلي.. لا فائز بالانتخابات التمهيدية في نيفادا
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لم يفز أي مرشح في الانتخابات التمهيدية للجمهوريين في ولاية نيفادا الأميركية، الثلاثاء، بعد التصويت لصالح "لا أحد من هؤلاء المرشحين" في انتكاسة لنيكي هايلي وإن لم يكن أمامها أي منافس.
وليس للنتيجة تأثير ملموس على معركة الفوز بترشيح الحزب الجمهوري لخوض الانتخابات الرئاسية، لعدم مشاركة أي مندوب بسبب خلاف بين سلطات الولاية والحزب الجمهوري في نيفادا.
لكنها انتكاسة أخرى لهايلي التي خسرت في اقتراعين سابقين أمام الرئيس السابق دونالد ترامب في ولايتي آيوا ونيوهامبشر، على أعتاب خسارة أخرى هذا الشهر في ولاية كارولاينا الجنوبية مسقط رأسها.
كما أظهرت النتائج الرسمية بعد أكثر من ساعتين على انتهاء الاقتراع، أن السفيرة السابقة نالت 32% فقط من الأصوات مقابل أكثر من 61% لصالح "لا أحد من هؤلاء المرشحين".
ولم يظهر اسم ترامب على لائحة المرشحين في نيفادا.
وتوقعت وسائل إعلام أميركية من بينها "إن بي سي" و"إيه بي سي" ألا تؤثر النتيجة على معركة الفوز بالترشيح.
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