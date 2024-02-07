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جو بايدن (أ ب)
جو بايدن (أ ب)

بايدن: رفض مساعدة أوكرانيا يصب في مصلحة بوتين

دبي - العربية.نت
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حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من أن "الوقت ينفد" بالنسبة لأوكرانيا في مواجهة روسيا، وحث الكونغرس الأميركي على الموافقة بشكل عاجل على حزمة جديدة من المساعدات لكييف.

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وقال الرئيس الديمقراطي عن نص قدمه مجلس الشيوخ الأميركي، الأحد، ينص على الإفراج عن مساعدات جديدة لأوكرانيا وإسرائيل، ويشدد سياسة الهجرة "إن دعم مشروع القانون هذا يعني مواجهة بوتين، ومعارضته تصب في مصلحة الرئيس الروسي".

ويؤكد الديمقراطيون أن النص المقترح هو "الأكثر تشددا" منذ عقود في ما يتعلق بالهجرة.

لكن بحسب الجمهوريين اليمينيين لا يذهب بعيدا بما فيه الكفاية.

ترامب يحشد

منذ الأحد، حشد دونالد ترامب وحلفاؤه جهودهم لإلغاء هذا الإجراء، الذي "ولد ميتاً"، بحسب مايك جونسون زعيم مجلس النواب.

ونتيجة لذلك، اتهم بايدن خصمه الجمهوري، الثلاثاء، بـ"استغلال" قضية الهجرة.

دونالد ترامب (أ ب)
دونالد ترامب (أ ب)

وصرح بايدن خلال كلمة ألقاها من البيت الأبيض أن "دونالد ترامب يفضل استغلال هذه القضية بدلا من حلها".

وينص مشروع القانون المهدد على صرف 60 مليار دولار لكييف، و14 مليارا لإسرائيل.

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