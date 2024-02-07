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US Secretary of State Antony Blinken looks on as he arrives in Abu Dhabi, during his week-long trip aimed at calming tensions across the Middle East, in United Arab Emirates, January 7, 2024. (Reuters)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

بلينكن: وصلنا الرد من حماس وجميع الأطراف تدرسه الآن

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الرد الذي قدمته حركة حماس للوسيطين القطري والمصري حول صفقة جديدة لتبادل الأسرى وإرساء هدنة في قطاع غزة، وصل إلى واشنطن، مبيناً أن جميع الأطراف تدرسه الآن.

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كما قال من تل أبيب "الاتفاق بين حماس وإسرائيل يتطلب الكثير من العمل".

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وأضاف "هناك نظرة إيجابية لمستقبل السلام في المنطقة".

اجتماع مطول ومعقد

إلى ذلك، اجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، ضمن جولة الوزير الأميركي في المنطقة لبحث تطورات الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وذكر بيان لمكتب نتنياهو، أن الطرفين عقدا "اجتماعا مطولا ومعمقا" وبشكل منفرد، بالإضافة إلى اجتماع موسع شارك فيه مسؤولون إسرائيليون، على رأسهم وزير الدفاع، ورئيس جهاز الأمن القومي، ورؤساء الموساد والشاباك.

وقام بلينكن بجولة هي الخامسة في المنطقة منذ السابع من أكتوبر، زار خلالها السعودية ثم مصر وقطر قبل التوجه إلى إسرائيل.

وتهدف الزيارة الجديدة إلى إرساء هدنة ثانية في وقت تستمر فيه المفاوضات بمشاركة قطرية ومصرية وأميركية، بينما يتواصل القتال في غزة.

تفاصيل رد حماس

وكانت مصادر مطلعة أفادت بأن رد حماس المكتوب دعا في مرحلة أولى إلى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال الفلسطينيين دون سن 19 عاما المحتجزين في السجون الإسرائيلية، إلى جانب جميع الأسرى الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما فما فوق، مقابل إطلاق مجموعة أولى من الأسرى المدنيين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس في غزة.

في حين طالبت في المرحلة ثانية، بالإفراج عن 1500 أسير، من بينهم 500 يقضون أحكامًا طويلة الأمد، مقابل إطلاق سراح الجنود الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم الأربعاء.

مسودة حماس

وكانت مسودة حماس أو ما كشف عنها في وقت سابق اليوم، أفاد بأن الحركة اقترحت وقف إطلاق نار لمدة 135 يوماً على 3 مراحل يفضي إلى الانسحاب الإسرائيلي التام من غزة وإطلاق مباحثات لإنهاء الحرب وإعادة إعمار القطاع المدمر.

يذكر أن صفقة سابقة كانت نفذت في أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، فيما لا يزال أكثر من 130 أسير إسرائيلي محتجزين في غزة، بعد أن اقتادتهم حماس وفصائل مسلحة أخرى إلى داخل القطاع خلال الهجوم المباغت الذي نفذته على غلاف غزة.

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