فيديو جديد لبايدن مرتبكاً.. نسي اسم حماس

يبدو أن زلات لسان الرئيس الأميركي جو بايدن تتكرر. فقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في الساعات الماضية بفيديو يظهر هفوة جديدة لبايدن خلال تعليقه على رد حركة حماس على الاتفاق المقترح لإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة.

وقال بايدن: "هناك بعض التحرك، ولا أريد، لا أريد، دعني أختار كلماتي – هناك بعض التحرك. كان هناك رد من المعارضة، ولكن..".

BIDEN: "There is some movement, and I don’t wanna, I don't wanna, let me be choose my words — there's some movement. There's been a response from the, uh, there's been a response from the opposition, but um..."



REPORTER: "Hamas?"



BIDEN: "Yes, I'm sorry, from Hamas..." pic.twitter.com/wzYqFZCCjM — RNC Research (@RNCResearch) February 6, 2024

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ليرد المراسل: "حماس؟"، فيجيب بايدن: "نعم أنا آسف، حماس". ثم تابع قائلاً: "يبدو أن الأمر مبالغ فيه بعض الشيء، هناك مفاوضات مستمرة الآن".

"في مجمله إيجابي"

يشار إلى أن رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني كان أعلن أمس الثلاثاء خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في العاصمة الدوحة "تلقي رد من حركة حماس بشأن اتفاق الإطار يتضمن ملاحظات، وهو في مجمله إيجابي".

وأردف آل ثاني أنه "متفائل" لكنه رفض مناقشة رد حماس بالتفصيل، نظراً إلى "الظروف الحساسة".

من جهته، أكد بلينكن أنه سيناقش الاقتراح في إسرائيل، الأربعاء.

ولاحقاً أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن جهاز الاستخبارات "الموساد" يدرس رد حماس على مقترح التهدئة. وأفاد مكتب نتنياهو في بيان أن "الوسيط القطري أبلغ الموساد برد حماس. يجري المسؤولون المعنيون بالمفاوضات تقييما لتفاصيل (هذا الرد) بتمعن".

يذكر أن صفقة سابقة كانت نفذت في أواخر نوفمبر الماضي أدت إلى إطلاق سراح نحو 100 أسير إسرائيلي مقابل 300 فلسطيني، فيما لا يزال أكثر من 130 أسيراً إسرائيلياً محتجزين في غزة، بعد أن اقتادتهم حماس وفصائل مسلحة أخرى إلى داخل القطاع خلال الهجوم المباغت الذي نفذته على غلاف غزة.