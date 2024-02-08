الجمهوريون يفشلون في عزل وزير الأمن الداخلي والاستعداد لتصويت آخر

وسط اشتعال أزمة الحدود الجنوبية وفشل التصويت على قانون الرئيس الأميركي جو بايدن لإصلاح الحدود، يحاول الديمقراطيون في مجلس النواب الاستعداد للتصويت الثاني المتوقع الأسبوع المقبل لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بعد فشل الأول بفارق صوت واحد وانشقاق 3 من الجمهوريين ضد عزله.

وأدى حضورهم الكامل النادر يوم الثلاثاء، إلى جانب انشقاقات ثلاثة من الحزب الجمهوري، إلى الهزيمة الصادمة لمحاولة العزل الأولى من قبل الجمهوريين.

وقال أحد كبار الديمقراطيين في مجلس النواب لموقع Axios إنهم لا يرون "أي سبب للاعتقاد بأننا لن نحضر بكامل طاقتنا" الأسبوع المقبل أيضًا.

وحذر "فحص الحضور" الذي أرسلته عضوة الأقلية في مجلس النواب كاثرين كلارك بعد ظهر الأربعاء من أن جميع الأعضاء "مطلوب منهم التواجد في غرفة مجلس النواب للتصويت". وأضافت المذكرة أن القيادة الديمقراطية تتوقع "طرح قضية عزل الوزير أليخاندرو مايوركاس... يوم الثلاثاء".

وسيكون توقيت التصويت قبل انتخابات خاصة رئيسية لمقعد بديل للنائب الجمهوري السابق جورج سانتوس مما يشكل فرصة حقيقية للديمقراطيين للحصول على مقعد آخر في مجلس النواب.

وفشلت عملية العزل بموجب مادتي الاتهام ضد مايوركاس بشأن تعامله مع الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك بأغلبية 215 صوتًا مقابل 215 صوتًا.

وصوت ثلاثة جمهوريين ضد العزل، وهم النواب كين باك من كولورادو، وتوم مكلينتوك من كاليفورنيا، ومايك جالغير من ويسكونسن، قائلين إن مواد المساءلة فشلت في إثبات ارتكاب جريمة تستوجب العزل.

وكان زعيم الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز هو الغائب الوحيد، مما أدى إلى تراجع الجمهوريين بصوت واحد عن أغلبيتهم الهشة بالفعل المكونة من ثلاثة أصوات.

ويعتبر إقناع جميع الأعضاء بالحضور والتصويت على حد تعبير أحد الديمقراطيين، أمرا صعبا.

ومن الممكن أن يتعرض الأعضاء بشكل غير متوقع للمرض، وحالات الطوارئ العائلية، والطقس وغيره من الظروف.

وأدلى النائب آل جرين الديمقراطي من تكساس بصوته الحاسم من على كرسيه حيث كان يتعافى من جراحة في البطن وتم نقله إلى مبنى الكابيتول للتصويت واحتل عناوين الأخبار.