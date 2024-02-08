اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مجلس الشيوخ الأميركي

الشيوخ الأميركي يفشل في تصويت حول أوكرانيا واسرائيل والهجرة

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه، لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الى اتفاق ينص على رصد اموال جديدة لاوكرانيا واسرائيل وعلى اصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة.

أوكرانيا: وضع المساعدات الأميركية لكييف "مربك" العرب والعالم أوكرانيا: وضع المساعدات الأميركية لكييف "مربك"

وبضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعا الى مقاطعة مشروع القانون، صوت الأعضاء الجمهوريون ضد رصد مساعدات جديدة لاوكرانيا واسرائيل.

وكان يتعين على مجلس الشيوخ أن يصوت لاحقا على نص آخر نتائجه ايضا غير مؤكدة. وهو مشروع القانون الأول نفسه ولكن من دون إصلاح الهجرة.

"لا بديل من التزامنا"

من جانبه أعلن مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان في وقت سابق الاربعاء خلال زيارته لمقر حلف شمال الاطلسي أن الولايات المتحدة "تستطيع وستواصل" تقديم المساعدة العسكرية الى اوكرانيا.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بروكسل "لا بديل من التزام الولايات المتحدة تقديم مستوى من الموارد يتيح لأوكرانيا أن تمتلك المدفعية وأنظمة دفاع جوي وقدرات اخرى تحتاج اليها".

مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أرشيفية من رويترز)
مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان (أرشيفية من رويترز)

من جهته، اعتبر ستولتنبرغ أن "توافق (الكونغرس الاميركي) على مواصلة دعم اوكرانيا في مستقبل قريب" هو أمر "اساسي".

وقال ستولتنبرغ إن دعم اوكرانيا "ليس عملا خيريا، بل يتصل بأمننا"، مضيفا أن "انتصارا روسيا سيضعفنا ولن يشجع موسكو فحسب، بل أيضا الصين وايران وكوريا الشمالية".

أكثر من 110 مليارات

وتعجز الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا بأكثر من 110 مليارات دولار سبق ان وافق عليها الكونغرس، منذ أشهر عن إرسال أموال جديدة إلى كييف.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية ترصد حجم الدمار في منطقة أبراج المقوسي شمال قطاع غزة العربية ترصد حجم الدمار في منطقة أبراج المقوسي شمال قطاع غزة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط