الشيوخ الأميركي يفشل في تصويت حول أوكرانيا واسرائيل والهجرة

رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه، لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الاميركي الاربعاء الى اتفاق ينص على رصد اموال جديدة لاوكرانيا واسرائيل وعلى اصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة.

وبضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعا الى مقاطعة مشروع القانون، صوت الأعضاء الجمهوريون ضد رصد مساعدات جديدة لاوكرانيا واسرائيل.

وكان يتعين على مجلس الشيوخ أن يصوت لاحقا على نص آخر نتائجه ايضا غير مؤكدة. وهو مشروع القانون الأول نفسه ولكن من دون إصلاح الهجرة.

"لا بديل من التزامنا"

من جانبه أعلن مستشار الامن القومي للبيت الابيض جايك ساليفان في وقت سابق الاربعاء خلال زيارته لمقر حلف شمال الاطلسي أن الولايات المتحدة "تستطيع وستواصل" تقديم المساعدة العسكرية الى اوكرانيا.

وقال ساليفان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الامين العام للحلف ينس ستولتنبرغ في بروكسل "لا بديل من التزام الولايات المتحدة تقديم مستوى من الموارد يتيح لأوكرانيا أن تمتلك المدفعية وأنظمة دفاع جوي وقدرات اخرى تحتاج اليها".

من جهته، اعتبر ستولتنبرغ أن "توافق (الكونغرس الاميركي) على مواصلة دعم اوكرانيا في مستقبل قريب" هو أمر "اساسي".

وقال ستولتنبرغ إن دعم اوكرانيا "ليس عملا خيريا، بل يتصل بأمننا"، مضيفا أن "انتصارا روسيا سيضعفنا ولن يشجع موسكو فحسب، بل أيضا الصين وايران وكوريا الشمالية".

أكثر من 110 مليارات

وتعجز الولايات المتحدة، الداعم العسكري الرئيسي لأوكرانيا بأكثر من 110 مليارات دولار سبق ان وافق عليها الكونغرس، منذ أشهر عن إرسال أموال جديدة إلى كييف.