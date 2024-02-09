بعد أسبوع حافل بالزلات توج بتقرير قضائي.. الأطباء يدعون بايدن لاختبار الخرف

بعد أن كثرت زلات اللسان والأخطاء الغريبة للرئيس الأميركي جو بايدن، جاء تقرير المحقق الخاص في قضية الوثائق السرية ليؤكد المؤكد ويشير صراحة الى كبر سن الرئيس وذاكرته الضعيفة والتي كانت سببا في تبرئته من التهم الموجهة اليه في الملف.

ومعلوم أن بايدن مرشح لولاية رئاسية ثانية رغم أن الكثير من الأميركيين يتفقون على أنه بات أكبر سنا ولا يستطيع أن يكون رئيسا فعالا خلال ولاية ثانية.

"رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"

وبعد أسبوع حافل من الزلات، بالإضافة إلى تقرير من وزارة العدل أثار تساؤلات جدية حول صحته، دخل القسم الطبي على الخط لتحليل ما يمر به بايدن صحيا وإدراكيا. ودعا الأطباء الجمعة بايدن إلى إجراء اختبارات معرفية تثبت أنه لائق للخدمة.

ووصف تقرير وزارة العدل بايدن، 81 عاما، بأنه "رجل مسن ذو ذاكرة ضعيفة"، ووجد أنه لا يتذكر السنوات التي كان فيها نائبا للرئيس ولا يستطيع أن يتذكر، "حتى في غضون عدة سنوات"، عندما توفي ابنه بو.

مقدمة للخرف

وقال الأطباء إن نسيان الأحداث الرئيسية مثل وفاة أحد أفراد أسرته كان علامة مميزة للتدهور المعرفي، ومقدمة للخرف، ودعوا شاغل الوظيفة إلى إجراء اختبارات معرفية "ليثبت للجمهور" أنه سليم عقليا.

والخميس، وفي خطوة غير عادية، خاطب بايدن الأمة بغضب بشأن تقرير وزارة العدل، قائلاً للأميركيين: "أنا أعرف ماذا أفعل بحق الجحيم!" وأصر على أن "ذاكرتي جيدة".

السيسي.. رئيسا للمكسيك

ومع ذلك، بعد لحظات ارتكب زلة أخرى مذهلة، في إشارة إلى أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي هو رئيس للمكسيك.

وعندما رد على سؤال حول الوضع الإنساني في غزة، قال بايدن: "أعتقد، كما تعلمون، في البداية، لم يرغب رئيس المكسيك، السيسي، في فتح البوابة أمام دخول المواد الإنسانية. لقد تحدثت مع له. لقد أقنعته بفتح البوابة".

كما اختلطت ألوان بايدن السياسية، وقال: "سأكون رئيسًا للجميع، سواء كنت تعيش في ولاية حمراء أو ولاية خضراء".

ووصلت المخاوف بشأن صحة الرئيس إلى ذروتها بعد أسبوع من الزلات الصادمة التي جعلت بايدن يخلط بين الزعماء الأجانب الموتى والزعماء الحاليين عدة مرات.

وقال الدكتور ستيوارت فيشر، طبيب الطب الباطني في نيويورك، لموقع "DailyMail.com"، إن الاختبار الإدراكي للرئيس "طال انتظاره". وقال: "إذا كنت تريد أن تثبت للجمهور (أنك سليم عقليًا وجسديًا)، فعليك أن تظهر لهم.. أنت في أعلى منصب في البلاد... يجب أن تكون قادرًا على الإنتاج."

تفعيل التعديل الخامس والعشرين

الخميس، دعا الجمهوريان ريك سكوت ومارجوري تايلور غرين حكومة بايدن إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين، الذي ينص على أنه يمكن عزل الرئيس إذا كان غير لائق للواجب.

فهذه المادة تمنح نائب الرئيس ومجلس الوزراء سلطة عزل القائد العام من منصبه من خلال تصويت الأغلبية في حالة تحديد أنه لم يعد مناسبًا للمنصب. ولم يتم الاحتجاج به قط في تاريخ الولايات المتحدة.

لكي يتم تفعيل التعديل الخامس والعشرين، يجب على نائب الرئيس، جنبًا إلى جنب مع "أغلبية المسؤولين الرئيسيين في الإدارات التنفيذية أو أي هيئة أخرى ينص عليها الكونغرس بموجب القانون"، إصدار إعلان مكتوب بأن الرئيس غير قادر على تنفيذه خارج مهامه.

وبمجرد إرسال هذا الإعلان إلى الكونغرس، يصبح نائب الرئيس على الفور رئيسًا بالنيابة.

غير لائق عقليا

ومن المفارقات أنه كانت هناك دعوات لعزل الرئيس السابق دونالد ترامب في عام 2018 على أساس أنه غير لائق عقليا للمنصب.

وقالت الدكتورة جين أورينت، المدير التنفيذي لجمعية الأطباء والجراحين الأميركيين، لموقع DailyMail": "أعتقد أن التعديل الخامس والعشرين هو تعديل سياسي ومن غير المرجح أن يحدث". ودعت إلى إجراء "الاختبارات المعرفية الأساسية" ونشرها على الملأ.

والخميس صدر التحقيق الذي طال انتظاره في سوء تعامل بايدن مع الوثائق السرية، وشمل ساعات من المقابلات مع الرئيس.

رجل مسن متعاطف وحسن النية

وخلص التحقيق إلى ما يلي: "لم يتذكر (بايدن) متى كان نائبًا للرئيس، ونسي في اليوم الأول من المقابلة عندما انتهت فترة ولايته ("إذا كان ذلك في عام 2013 - متى توقفت عن منصب نائب الرئيس؟")، ونسي في اليوم الثاني من المقابلة عندما بدأت فترة ولايته ("في عام 2009، هل ما زلت نائب الرئيس؟")... "لم يتذكر، حتى في غضون عدة سنوات، عندما توفي ابنه بو".

أحد الأسباب التي دفعت المحققين إلى عدم توجيه اتهامات هو أنه "في المحاكمة، من المرجح أن يقدم السيد بايدن نفسه أمام هيئة محلفين، كما فعل أثناء مقابلتنا معه، كرجل مسن متعاطف وحسن النية وذو ذاكرة ضعيفة". '.

مصداقية وزارة العدل

وقال الدكتور أورينت إنه في حين أن الهجوم السابق من الجمهوريين حول صحة بايدن يمكن تأطيرها على أنها حزبية، فإن الاستنتاج الذي توصلت إليه وزارة العدل الخاصة به كان لحظة محورية محتملة... "من الواضح أن شيئًا ما من وزارة العدل الخاصة به يتمتع بمصداقية أكبر بكثير من الأشخاص الذين يمكن اتهامهم بالتحيز - وهو ما يحمل وزنًا أقل بكثير".

التقى بمستشار متوفى

وفي قمة مجموعة السبع لعام 2021، كرر بايدن ادعاءاته بأنه التقى بمستشارة ألمانية ميتة. وادعى أن المستشار الألماني هيلموت كول خاطبه بخصوص طبيعة انتفاضة 6 يناير. وتوفي كول عام 2017 ولم يكن موجودا في قمة 2021.

التقى بايدن بالمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في قمة مجموعة السبع، لكن كول توفي في 16 يونيو 2017، ولم يتولى منصب المستشار منذ عام 1998.

نسي اسم حماس

يوم الثلاثاء، تعثر بايدن خلال مؤتمر صحفي آخر، حتى أنه نسي اسم حماس عندما سئل سؤالا حول مفاوضات الرهائن بين الحركة وإسرائيل.

الخلط بين ماكرون ورئيس ميت

وفي حديثه في لاس فيغاس يوم الأحد، روى بايدن حكاية عن حضور القمة في إنجلترا في يونيو 2021، حيث أشار إلى التحدث إلى الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتران، الذي توفي عام 1996، بدلاً من الزعيم الحالي إيمانويل ماكرون.

وقال أحد الأطباء "من الصعب تحديد هؤلاء المرضى الذين سيكون لديهم علامات متسارعة للخرف، ولكن تذكر المحادثات مع قادة العالم المتوفين أمر مثير للقلق."

وأضاف: "إذا كان المدعي العام غير راغب في الملاحقة القضائية بسبب ضعف ذاكرة الشخص وضعفه، فإن بايدن يواجه مشاكل".

أمر مثير للقلق

وقال الدكتور آرثر أوليفا، الطبيب النفسي بجامعة لويزفيل في كنتاكي، على قناة X: "هذه هي الأخبار الأكثر إثارة للقلق التي سمعتها عن ذكرى بايدن. إن ارتكاب الزلات أثناء الخطابات أو التعثر في الكلمات هو شيء واحد، ولكن هذا يعد تذكُّرًا سيئًا بشكل مشروع.. عادةً ما يتم فقدان ذاكرة الأشخاص قصيرة المدى أولاً، ولكن وجود مشكلات في تذكر الوقت الذي كان فيه نائبًا للرئيس هو أمر سيئ."

لطالما واجه الناخبون في الانتخابات الرئاسية المقبلة لعام 2024 السؤال التالي: متى تتحول الزلة اللفظية من زلة بريئة إلى سبب للقلق الحقيقي؟

لقد نفى بايدن مرارا وتكرارا الاتهامات بأنه أكبر من أن يتمكن من تولي هذا المنصب الرفيع - في الواقع، إنه أكبر رئيس للولايات المتحدة سنا.

لكن المخاوف من الضعف المرتبط بالعمر والتدهور المعرفي لم تمنع الحزب من التجمع حوله مرة أخرى لجعله المرشح المفترض للانتخابات المقبلة.

ترامب والأخطاء اللفظية

لقد ارتكب ترامب نصيبه العادل من الأخطاء اللفظية خلال الحملة الانتخابية، لكن قاعدة أنصاره تبدو أقل اهتماما بكثير بشأن اللياقة العقلية لمرشحهم من اهتمام عامة الناخبين ببايدن.

عادةً ما يقوم أطباء الأعصاب المتخصصون في الشيخوخة وعلم الشيخوخة بإجراء اختبار واحد أو عدة اختبارات مصممة خصيصًا لقياس الضعف الإدراكي.

وقال الدكتور فيشر لموقع DailyMail.com إنه "من الممكن" أن تكون حالة ضعف إدراكي معتدل، ولكن إجراء جولة شاملة من الاختبارات هي الطريقة الوحيدة لمعرفة ذلك على وجه اليقين.

وقال الدكتور كينيث هيلمان، طبيب الأعصاب في كلية الطب بجامعة فلوريدا، لموقع DailyMail.com: "الطريقة الوحيدة حقًا، إذا كنت قلقًا بشأن شخص يتقدم في السن، هي أن تخضع لتقييم كامل من قبل طبيب أعصاب لمعرفة ما إذا كان إنهم يستوفون معايير الضعف الإدراكي".

ابتليت حملة بايدن بفقدان الذاكرة وضياع الأفكار، مما أثار سخرية الجمهوريين وقلق مؤيديه الذين يقضمون أظافرهم تحسبا لأأصعب مباراة رئاسية على الإطلاق.

نظرة سريرية أقرب

يمكن إرجاع العلامات المبكرة للتدهور المعرفي إلى عملية الشيخوخة الطبيعية. يعاني حوالي 40% من الأشخاص الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر من قدر ما من ضعف الذاكرة، لكن واحدًا فقط في المائة يصابون بالخرف. التعب الناتج عن أيام السفر الطويلة والجهد العقلي والجسدي يؤدي إلى تفاقم هذه العلامات.

يمكن اعتبار هفوات الذاكرة من حين لآخر "لحظات متقدمة"، ولكن عندما تحدث بشكل متكرر ويتم تضخيمها في ساحة عامة للغاية، يقول الأطباء إنها تستحق نظرة سريرية أقرب.

عند تشخيص مريض تظهر عليه علامات الضعف، قال الدكتور هيلمان: "هناك سلسلة كاملة من الأشياء التي يجب أن تنظر إليها.

وبحسب الأطباء "عادةً ما نرى شخصًا ما، ونتحدث معه لفترة من الوقت لنرى كيف هي لغته. في بعض الأحيان عندما نتحدث إليهم، إذا كان لديهم الكثير من المشاكل في العثور على الكلمات، فإن ذلك يصبح مصدر قلق، ونود أن نرى ما إذا كانوا يفهمون عندما نتحدث إليهم. إذا لم يفهموا طلبنا، يصبح ذلك مصدر قلق”.

ومن هناك، يستطيع الأطباء الاختيار من بين مجموعة من الاختبارات، مثل تقييم مونتريال المعرفي، وهو اختبار بسيط داخل العيادة يطلب من الناس رسم مكعب، والتعرف على الحيوانات، ورسم ساعة للكشف عن الضعف الإدراكي المعتدل.

ويمكنهم أيضًا إجراء اختبار Mini-Cog، وهو اختبار مدته ثلاث دقائق للمريض ويتكون من مكونين، واختبار استدعاء الذاكرة المكون من ثلاثة عناصر واختبار رسم الساعة. وهناك اختبار آخر هو اختبار الحالة العقلية المصغر، والذي يقيم القدرات المعرفية المختلفة. نستمع إلى كلامهم، هل لديهم مشاكل في كلامهم أو لغتهم، عندما يتحدثون، هل يجدون الكلمات جيدة أم أنهم ما نسميه يتذكرون الإطناب حول الكلمات.

الاختبار الأكثر شيوعًا، وفقًا للدكتور هيلمان، هو اختبار بوسطن للتسمية لتقييم قدرة الشخص على العثور على الكلمات.

يتكون من 60 رسمًا بالخط الأسود، معروضة بالترتيب من الأسهل إلى الأصعب، والتي يجب على المتقدم للاختبار تسميتها في 20 ثانية أو أقل.